Una menor de Jerez de la Frontera, nueva víctima de acoso escolar: "Márcate un Sandra, calva"

El centro educativo IES Francisco Romero Vargas de Jerez de la Frontera en Cádiz está siendo investigado por un nuevo caso de acoso escolar a una menor. La señal de alarma la da un compañero informando de lo sucedido a Jefatura de Estudios aunque, previamente, se había tenido que intervenir este aula para mejorar la convivencia.

En un comunicado emitido por la Consejería de Desarrollo Educativo y Formación Profesional, se explica que, tras esa información del menor a Jefatura de Estudios el pasado 20 de octubre, el centro educativo activa el protocolo de acoso escolar y es ese mismo día, cuando la víctima aporta notas con expresiones amenazantes y humillantes hacia su persona "Márcate un Sandra, calva", "Mátate", "Puta", "Calva".

La dirección del centro acto seguido abre una investigación interna por estos hechos graves, en coordinación con la inspección educativa para determinar la autoría de estos mensajes y asegura que se mantiene una comunicación constante con la familia de la alumna.

Días después, el 23 de octubre el centro aplica una medida disciplinaria de expulsión de los alumnos implicados en la difusión de comentarios ofensivos sobre la alumna y, a raíz de las reuniones y contactos mantenidos con la familia de la alumna y la evaluación de las distintas situaciones, el centro abre también, con la supervisión de la inspección educativa, el protocolo de prevención del suicidio y conductas autolíticas.

"En cuanto sucede el primer insulto mi hija se queja al centro"

La madre de la víctima, relata que todo esto empieza el 6 de octubre con agresiones verbales hacia la menor. "En cuanto sucede el primer insulto mi hija se queja al centro".

La progenitora explica que su hija había comunicado en repetidas ocasiones al centro la situación que estaba viviendo, pero cansada de ver cómo la situación no cesaba fue clara con su hija "la primera vez lo dejamos pasar, pero cuando ya vimos que los insultos seguían le dije a mi hija que o hacían algo desde el centro o yo me metía por otro lado".

Esta madre asegura que Jefatura de Estudios reúne a la víctima con el presunto acosador y les hacen firmar un acuerdo de convivencia donde este, no podía volver a insultar verbalmente a la víctima bajo ningún concepto y es en ese momento cuando empiezan los mensajes en notas amenazantes y humillantes. "Me consta que han hecho muchas cosas, pero lo que no entiendo es que la primera medida que nos dan es que cambiemos a la niña de centro, esa no es la solución; la solución es que quiten a estos menores del centro" concluye.

