Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Última hora
sociedad
Sucesos

Córdoba

La Guardia Civil sorprende a un camionero consumiendo cocaína tras reventar un neumático en la A-4 de Córdoba

Los agentes recibieron varios avisos de la presencia de un neumático reventado en medio de la calzada. Cuando acudieron al lugar, encontraron al conductor del vehículo implicado consumiendo cocaína en el interior, sin atender al peligro creado en la carretera.

Guardia Civil de Tr&aacute;fico

Guardia Civil de Tráfico Guardia Civil

Publicidad

Paula Hidalgo
Publicado:

La Guardia Civil de Tráfico de Córdoba ha denunciado a un hombre de 37 años que fue sorprendido consumiendo cocaína en la cabina de su camión tras sufrir el reventón de un neumático en el kilómetro 422 de la autovía A-4, a la altura de la provincia de Córdoba.

Según ha informado el Instituto Armado en una nota recogida por Europa Press, los hechos ocurrieron el miércoles 1 de octubre, alrededor de las 18:00 horas, cuando varias llamadas alertaron de la presencia de un neumático de camión reventado sobre la calzada. Una patrulla acudió al lugar para retirar el obstáculo y evitar riesgos para la circulación, localizando poco después el vehículo implicado.

Los agentes encontraron al conductor consumiendo cocaína en el interior de la cabina, sin prestar atención al peligro creado por el incidente. Tras ser identificado, fue denunciado por consumo y tenencia de drogas, además de por conducir con presencia de estupefacientes en el organismo y por no retirar el neumático de la calzada, siendo el camión fue inmovilizado inmediatamente en el lugar.

Hasta 1.680 euros de multa y pérdida de seis puntos

Según ha detallado la Guardia Civil, las infracciones cometidas pueden suponer una sanción de 1.680 euros y la pérdida de seis puntos del carné de conducir. El cuerpo recuerda que el consumo de alcohol y drogas afecta gravemente a las capacidades físicas y cognitivas de los conductores, incrementando de forma "exponencial" el riesgo de sufrir accidentes de tráfico graves.

Un conductor triplica la tasa de alcoholemia en Soria

El conductor de Córdoba no ha sido el único cazado este mes. El pasado viernes 17 de octubre, una patrulla de motoristas del Destacamento de Tráfico de la Guardia Civil de Soria sorprendió al conductor de una furgoneta triplicando la tasa de alcoholemia permitida. Los hechos ocurrieron a las 21:27 horas, cuando los agentes recibieron un aviso por la central del Centro Operativo de Tráfico de un vehículo que circulaba de manera errática por la carretera N-234.

Finalmente, a la altura del kilómetro 382, lograron que el conductor parase el vehículo, procediendo a las correspondientes pruebas de alcoholemia. Los resultados de las tasas fueron de 0,92 y 0,87 mg/l de alcohol en aire espirado, triplicando la tasa permitida, que para el tipo de conductor y vehículo es de 0,25 mg/l.

Ante la situación, el conductor fue investigado por un presunto delito contra la seguridad vial, pudiendo suponer una pena de prisión de tres a seis meses o de trabajos en beneficio de la comunicad entre seis a doce meses. También incluye la privación del derecho a conducir vehículos a motor y ciclomotores entre uno y cuatro años.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.

La Policía Nacional encuentra el Picasso 'robado' y cree que nunca llegó a subir al camión para ir a Granada

La Policía Nacional encuentra el Picasso 'robado' y cree que nunca llegó a subir al camión para ir a Granada

Publicidad

Sociedad

Vecinos de Málaga colocan sillones en una parada de autobús ante la falta de marquesina y asientos

Vecinos de Málaga colocan sillones en una parada de autobús ante la falta de marquesina y asientos

Guardia Civil de Tráfico

La Guardia Civil sorprende a un camionero consumiendo cocaína tras reventar un neumático en la A-4 de Córdoba

Se aplazan tratamientos oncológicos en el Hospital Costa del Sol de Marbella por la falta de personal

Se aplazan tratamientos oncológicos en el Hospital Costa del Sol de Marbella por la falta de personal

Imagen de la Policía Nacional.
SECUESTRO

Dos detenidos por maltratar y secuestrar durante tres días a un joven en Sevilla

Pancho llega a la cocina: la IA al servicio de la sostenibilidad para reducir el desperdicio alimenticio
Inteligencia Artificial

Pancho llega a la cocina: la IA al servicio de la sostenibilidad para reducir el desperdicio alimenticio

La Policía Nacional encuentra el Picasso 'robado' y cree que nunca llegó a subir al camión para ir a Granada
ARTE

La Policía Nacional encuentra el Picasso 'robado' y cree que nunca llegó a subir al camión para ir a Granada

La Policía confirma que el cuadro encontrado en Madrid se trata del lienzo de Picasso 'Naturaleza muerta con guitarra' y que se creía robado.

Sede de la Consejería de Sanidad, Presidencia y Emergencias
Cribados

La Fiscalía investiga a la Junta de Andalucía por presuntas irregularidades en el cribado de cáncer de mama

La investigación pone el foco en las supuestas modificaciones o desapariciones de mamografías e informes médicos en la plataforma ClicSalud+. Desde el Gobierno andaluz niegan la acusación, asegurando que los sistemas informáticos de salud son seguros y que los historiales médicos de las pacientes están "íntegros y protegidos".

Detenido por secuestrar a su expareja y a sus dos hijos en Francia

Una mujer y sus dos hijos, liberados tras pasar 13 días secuestrados en un coche por su expareja en Málaga

La Comunidad evita 50 intentos de okupación con su teléfono 112, que ya suma más de 4.500 llamadas

La Comunidad de Madrid frena 50 intentos de okupación gracias al teléfono 112, que ha recibido más de 4.500 llamadas

Tío Sandra Peña

Isaac Villar, tío de Sandra Peña: "El único contacto con el colegio ha sido un correo electrónico"

Publicidad