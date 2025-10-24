La Guardia Civil sorprende a un camionero consumiendo cocaína tras reventar un neumático en la A-4 de Córdoba

La Guardia Civil de Tráfico de Córdoba ha denunciado a un hombre de 37 años que fue sorprendido consumiendo cocaína en la cabina de su camión tras sufrir el reventón de un neumático en el kilómetro 422 de la autovía A-4, a la altura de la provincia de Córdoba.

Según ha informado el Instituto Armado en una nota recogida por Europa Press, los hechos ocurrieron el miércoles 1 de octubre, alrededor de las 18:00 horas, cuando varias llamadas alertaron de la presencia de un neumático de camión reventado sobre la calzada. Una patrulla acudió al lugar para retirar el obstáculo y evitar riesgos para la circulación, localizando poco después el vehículo implicado.

Los agentes encontraron al conductor consumiendo cocaína en el interior de la cabina, sin prestar atención al peligro creado por el incidente. Tras ser identificado, fue denunciado por consumo y tenencia de drogas, además de por conducir con presencia de estupefacientes en el organismo y por no retirar el neumático de la calzada, siendo el camión fue inmovilizado inmediatamente en el lugar.

Hasta 1.680 euros de multa y pérdida de seis puntos

Según ha detallado la Guardia Civil, las infracciones cometidas pueden suponer una sanción de 1.680 euros y la pérdida de seis puntos del carné de conducir. El cuerpo recuerda que el consumo de alcohol y drogas afecta gravemente a las capacidades físicas y cognitivas de los conductores, incrementando de forma "exponencial" el riesgo de sufrir accidentes de tráfico graves.

Un conductor triplica la tasa de alcoholemia en Soria

El conductor de Córdoba no ha sido el único cazado este mes. El pasado viernes 17 de octubre, una patrulla de motoristas del Destacamento de Tráfico de la Guardia Civil de Soria sorprendió al conductor de una furgoneta triplicando la tasa de alcoholemia permitida. Los hechos ocurrieron a las 21:27 horas, cuando los agentes recibieron un aviso por la central del Centro Operativo de Tráfico de un vehículo que circulaba de manera errática por la carretera N-234.

Finalmente, a la altura del kilómetro 382, lograron que el conductor parase el vehículo, procediendo a las correspondientes pruebas de alcoholemia. Los resultados de las tasas fueron de 0,92 y 0,87 mg/l de alcohol en aire espirado, triplicando la tasa permitida, que para el tipo de conductor y vehículo es de 0,25 mg/l.

Ante la situación, el conductor fue investigado por un presunto delito contra la seguridad vial, pudiendo suponer una pena de prisión de tres a seis meses o de trabajos en beneficio de la comunicad entre seis a doce meses. También incluye la privación del derecho a conducir vehículos a motor y ciclomotores entre uno y cuatro años.