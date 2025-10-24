Vecinos de Málaga colocan sillones en una parada de autobús ante la falta de marquesina y asientos

En su recorrido por el barrio de Los Antonios, el Camino de Colmenar va dejando atrás el bullicio del centro de Málaga para transformarse en una vía más tranquila, residencial y montañosa. A medida que se avanza, la pendiente se hace notar y el paisaje urbano da paso a un entorno cada vez más arbolado, con vegetación típica de sierra. Las viviendas, conviven con tramos en pendiente, donde la movilidad, especialmente para los mayores, se convierte en todo un reto.

El transporte público conecta esta zona con el centro de Málaga gracias a la línea 37 de la EMT, cuya parada conocida como “Camino de Colmenar – Los Antonios” ha sido protagonista de una peculiar iniciativa vecinal. Ante la ausencia de marquesina o bancos para sentarse, los propios vecinos han colocado sillones y sillas para que las personas mayores puedan esperar el autobús con algo de comodidad.

Sin embargo, los servicios de limpieza del Ayuntamiento, Limasam, han retirado los sillones, al menos en dos ocasiones. Aún así, los vecinos los han vuelto a poner. “Pasan a primera hora, los quitan, pero luego alguien vuelve a traer otros”, comentan.

La parada, una de las últimas del recorrido en sentido ascendente, no cuenta con ningún tipo de infraestructura, a diferencia de la del sentido contrario, que sí dispone de marquesina y asientos. “Aquí es donde más se necesita, porque es subida y la gente viene cansada, sobre todo las personas mayores”, explica una usuaria habitual.

Un gesto solidario que también ha llamado la atención de algunos transeúntes. Algunos vecinos recuerdan haber visto a jóvenes dejar sillas de forma anónima. “Nadie se ha quejado. Al contrario”, afirman. Una situación que refleja los desafíos diarios que enfrentan zonas como Los Antonios, donde la falta de infraestructuras básicas en barrios con pendiente afecta a la accesibilidad de quienes más lo necesitan

