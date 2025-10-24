Condenado a dos años de cárcel por quitarse el preservativo sin el consentimiento de una mujer en Almería

La Audiencia Provincial de Almería ha condenado a dos años de prisión a un hombre por retirar su preservativo durante un encuentro sexual con una prostituta sin su consentimiento, lo que constituye un delito de abuso sexual. El Tribunal ha decidido suspender la pena de prisión, con la condición de que el acusado no cometa más delitos durante dos años, indemnice a la víctima con 5.000 Euros y participe en un programa de educación sexual.

El orden cronológico de los hechos

Los hechos se remontan al 24 de mayo de 2020 a las 15:00h, en plena desescalada del COVID-19, cuando una mujer había quedado con el acusado a través de Internet para verse en un domicilio de la capital almeriense. Según la sentencia, ella había accedido a mantener relaciones sexuales únicamente con preservativo, siendo ella misma quien aportó tres condones antes de iniciar el servicio.

Todo transcurría con normalidad hasta que el hombre decidió retirar el preservativo sin avisar, y cuando la víctima se dio cuenta, se encerró en el baño y pidió ayuda inmediatamente por teléfono.

Las consecuencias

El Tribunal ha calificado estos hechos de un abuso sexual con engaño, y le impone una prohibición de acercarse a menos de 500 metros de la víctima o comunicarse con ella durante seis años, así como una medida de libertad vigilada durante cinco años tras cumplir la pena. La sentencia de la Audiencia Provincial de Almería es firme, y la ejecución de la pena de prisión queda suspendida durante dos años, condicionada a que no vuelva a delinquir y abone la indemnización dictada.

