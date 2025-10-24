Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Última hora
sociedad
Sucesos

ABUSO SEXUAL

Condenado a dos años de cárcel por quitarse el preservativo sin el consentimiento de una mujer en Almería

Un hombre se tendrá que enfrentar a una multa de 5.000 euros y una orden de alejamiento durante 6 años.

Preservativo

PreservativoEuropaPress

Publicidad

Marta Alarcón
Publicado:

La Audiencia Provincial de Almería ha condenado a dos años de prisión a un hombre por retirar su preservativo durante un encuentro sexual con una prostituta sin su consentimiento, lo que constituye un delito de abuso sexual. El Tribunal ha decidido suspender la pena de prisión, con la condición de que el acusado no cometa más delitos durante dos años, indemnice a la víctima con 5.000 Euros y participe en un programa de educación sexual.

El orden cronológico de los hechos

Los hechos se remontan al 24 de mayo de 2020 a las 15:00h, en plena desescalada del COVID-19, cuando una mujer había quedado con el acusado a través de Internet para verse en un domicilio de la capital almeriense. Según la sentencia, ella había accedido a mantener relaciones sexuales únicamente con preservativo, siendo ella misma quien aportó tres condones antes de iniciar el servicio.

Todo transcurría con normalidad hasta que el hombre decidió retirar el preservativo sin avisar, y cuando la víctima se dio cuenta, se encerró en el baño y pidió ayuda inmediatamente por teléfono.

Las consecuencias

El Tribunal ha calificado estos hechos de un abuso sexual con engaño, y le impone una prohibición de acercarse a menos de 500 metros de la víctima o comunicarse con ella durante seis años, así como una medida de libertad vigilada durante cinco años tras cumplir la pena. La sentencia de la Audiencia Provincial de Almería es firme, y la ejecución de la pena de prisión queda suspendida durante dos años, condicionada a que no vuelva a delinquir y abone la indemnización dictada.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.

Publicidad

Sociedad

Radiografía de una población envejecida: Al menos 10 millones de españoles tienen más 65 años

Radiografía de una población envejecida: al menos 10 millones de españoles tienen más 65 años

Nuevo caso de acoso escolar en Jerez de la Frontera

Una menor de Jerez de la Frontera, nueva víctima de acoso escolar: "Márcate un Sandra, calva"

Preservativo

Condenado a dos años de cárcel por quitarse el preservativo sin el consentimiento de una mujer en Almería

Un agente de Policía Nacional
Fraude

Desmantelan en Tarragona una red de familias que fingía tener hijos menores no acompañados

“La mujer sufría agresiones físicas y sexuales”
Málaga

Rescate en Málaga tras 13 días secuestrados en un coche: "La mujer sufría agresiones físicas y sexuales"

Vecinos de Málaga colocan sillones en una parada de autobús ante la falta de marquesina y asientos
Reclamación vecinal

Vecinos de Málaga colocan sillones en una parada de autobús ante la falta de marquesina y asientos

En la parada "Los Antonios" de la línea 37, los vecinos han improvisado una marquesina con sillones para que los mayores puedan esperar sentados

Guardia Civil de Tráfico
Córdoba

La Guardia Civil sorprende a un camionero consumiendo cocaína tras reventar un neumático en la A-4 de Córdoba

Los agentes recibieron varios avisos de la presencia de un neumático reventado en medio de la calzada. Cuando acudieron al lugar, encontraron al conductor del vehículo implicado consumiendo cocaína en el interior, sin atender al peligro creado en la carretera.

Se aplazan tratamientos oncológicos en el Hospital Costa del Sol de Marbella por la falta de personal

Se aplazan tratamientos oncológicos en el Hospital Costa del Sol de Marbella por la falta de personal

Imagen de la Policía Nacional.

Dos detenidos por maltratar y secuestrar durante tres días a un joven en Sevilla

Pancho llega a la cocina: la IA al servicio de la sostenibilidad para reducir el desperdicio alimenticio

Pancho llega a la cocina: la IA al servicio de la sostenibilidad para reducir el desperdicio alimenticio

Publicidad