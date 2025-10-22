Los padres de una niña de 5 años denuncian que está siendo víctima de acoso escolar: "Los agresores le doblan la edad"

Estando todavía muy presente en la memoria de todos el terrible caso de Sandra Peña, la niña de 14 años que se suicidó en Sevilla tras ser víctima de bullying, situaciones como la que hemos conocido hoy resultan todavía más preocupantes.

Se trata de una niña de 5 años que estaría siendo acosada en el patio del colegio por niños que le doblan la edad. Hablamos de una pequeña que cursa Primero de Educación Primaria y que estaría recibiendo insultos, amenazas e incluso golpes por parte de un grupo de niños de Sexto curso. "Le meten papeles en la boca, le tapan la cabeza para golpearla y la utilizan como un saco de boxeo, es terrible lo que está sufriendo esta niña", nos dice Isa Muller, una madre del centro.

Ella, a través de sus redes sociales, se ha hecho eco de la información y ha hecho saltar las alarmas. "Yo no me podía quedar callada ante esta situación. En este tipo de casos muchas veces se dice eso de que son cosas de niños, eso no es así, son hechos muy graves, ni siquiera todos se pueden contar todavía", explica.

"No son cosas de niños, son hechos muy graves"

Los padres de la presunta víctima no quieren salir públicamente para salvaguardar la identidad de la niña y también porque en estos momentos la investigación está abierta, pero en la comunidad educativa hay muchas voces que apuntan a que las medidas por parte del centro han llegado demasiado tarde.

"El colegio no hizo nada", nos dice otro padre a las puertas. "Mi hijo está en clase de esa niña y un día llegó a casa y nos contó lo que hacían estos niños mayores, a esta niña y también a otros. Él también ha sufrido acoso", asegura indignado.

"Yo tengo hijos en la ESO y me dicen que algunos de los mayores, de 13 o 14 años, han ido a dirección a contar lo que estaba pasando y les han ignorado", relata otra madre. Esto siempre según sus declaraciones, ahora es la investigación la que tendrá que determinar qué ha ocurrido y, sobre todo, cómo abordar esta situación. El colegio por su parte no ha emitido ningún comunicado ni ha querido hablar públicamente.

La Consellería de Educación ha confirmado a Antena 3 Noticias que recibió la comunicación del colegio el pasado jueves y que desde ese momento la Inspección Educativa está supervisando la apertura del protocolo de acoso escolar por parte del colegio para investigar y "evaluar la existencia o no del mismo".

Esta misma mañana se ha mantenido una reunión entre la familia, la dirección del centro y en presencia del inspector de policía encargado del área de convivencia para establecer las medidas a tomar. Se solicita, en principio, la expulsión disciplinaria, separación de los agresores y que no coincidan en el recreo. Ahora es el centro el que tiene que mover ficha mientras la familia espera noticias para ver si es necesario emprender nuevas medidas.

La Consellería recuerda que, ante una situación de este tipo, los centros gallegos cuentan con protocolos para intervenir que, tal y como se indica a los colegios, deben abrirse "ante la mínima sospecha" para poder investigar.

