La Fiscalía investiga a la Junta de Andalucía por presuntas irregularidades en el cribado de cáncer de mama

La investigación pone el foco en las supuestas modificaciones o desapariciones de mamografías e informes médicos en la plataforma ClicSalud+. Desde el Gobierno andaluz niegan la acusación, asegurando que los sistemas informáticos de salud son seguros y que los historiales médicos de las pacientes están "íntegros y protegidos".

Sede de la Consejer&iacute;a de Sanidad, Presidencia y Emergencias

Sede de la Consejería de Sanidad, Presidencia y EmergenciasEuropa Press

Paula Hidalgo
Publicado:

La Fiscalía de Sevilla ha abierto diligencias de investigación tras las denuncias presentadas contra la Junta de Andalucía por posibles irregularidades en los programas de cribado de cáncer de mama. La investigación se centrará en las supuestas modificaciones o desapariciones de mamografías e informes médicos en la plataforma ClicSalud+ del Servicio Andaluz de Salud.

La medida se produce después de que la asociación Amama, que agrupa a mujeres afectadas por cáncer de mama, presentara un escrito ante el Ministerio Público en el que pedía investigar la presunta destrucción de pruebas diagnósticas. La organización solicitó además que la Fiscalía interviniera o copiara los servidores del SAS "para evitar la manipulación o pérdida de información".

Según confirma la Fiscalía Superior de Andalucía a Europa Press, las diligencias buscan esclarecer si se han producido alteraciones o eliminaciones de datos médicos, después de que varias usuarias denunciaran la desaparición de sus mamografías de los sistemas ClicSalud+ y Diraya.

El Gobierno andaluz niega la desaparición de historias clínicas

Por su parte, el consejero andaluz de Sanidad, Antonio Sanz, ha negado de manera tajante cualquier destrucción o manipulación de historiales clínicos. Sanz ha asegurado que lo ocurrido se debió a una incidencia técnica temporal que impidió acceder a los datos durante unas horas, sin que se haya producido la pérdida de información.

El consejero lamentó que la denuncia de Amama haya "generado alarma" al acusar al SAS de destruir pruebas diagnósticas, algo que calificó de "falsedad". Desde la Junta insisten en que los sistemas informáticos de salud son seguros y que los historiales médicos de las pacientes están "íntegros y protegidos".

