Rescate en Málaga tras 13 días secuestrados en un coche: "La mujer sufría agresiones físicas y sexuales"

La Policía Nacional detiene a un joven de 24 años que retuvo a su expareja y a sus dos hijos en un coche insalubre tras obligarla a conducir más de 2.000 kilómetros desde Francia bajo amenazas de muerte.

Irene Delgado
Publicado:

Las autoridades han declarado acerca de lo acaecido en Málaga, dónde una mujer mujer, de 23 años, y sus dos hijos de uno y tres años fueron localizados y rescatados tras 13 días de cautiverio en un coche bajo el control de su expareja, que ha sido detenido.

"La mujer sufría agresiones físicas y sexuales en el interior del vehículo o fuera", ha declarado María Fernández, de la Unidad Central de Atención a la Familia y Mujer. Su compañero, el comisario Javier de Pedro, ha añadido que "las condiciones del vehículo eran de insalubridad extrema" y que los niños "tenían picaduras de insectos, de chinches".

Secuestrados 13 días en un coche

Según informó la Dirección General de la Policía, la mujer fue obligada a conducir más de 2.000 kilómetros por España y Portugal bajo amenazas y agresiones. El secuestrador, su expareja de 24 años, había roto su teléfono para impedirle pedir ayuda y la mantenía encerrada junto a los menores, alimentándolos solo con pan, atún y galletas compradas en áreas de servicio.

Cuando fueron liberados, los tres presentaban desnutrición, deshidratación, hematomas, mordiscos y picaduras de insectos. Todos fueron trasladados de inmediato a un hospital.

"Me quiere matar, avisa a la policía"

El rescate fue posible gracias a un mensaje desesperado que la víctima logró enviar durante un descuido del agresor: "Me quiere matar, avisa a la policía que son los únicos que me pueden salvar, y borra todo para que él no lo vea".

La alerta llegó tras una solicitud de colaboración de las autoridades francesas, que habían denunciado la desaparición de la mujer y sus hijos el 3 de octubre. La rápida intervención de la Policía Nacional permitió localizarlos en Málaga y detener al sospechoso, que presuntamente planeaba huir a Argelia para evitar la justicia francesa.

Acusado de homicidio en grado de tentativa

El detenido enfrenta cargos por homicidio en grado de tentativa, agresión sexual agravada y continuada, detención ilegal y malos tratos. Según el comisario Javier de Pedro, el operativo fue "especialmente dificultoso dado el riesgo tanto para la madre como los menores al encontrarse con el agresor".

"La prioridad fue la discreción y la rapidez para proteger la seguridad de las víctimas", ha subrayado el responsable policial, que ha recordado la importancia de que las víctimas confíen en la Policía para poder actuar con eficacia.

