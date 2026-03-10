Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Agresión a una menor en un instituto de Málaga: "La arrastraron del pelo por las escaleras"

La familia de la menor de 14 años ha denunciado que la agredieron entre cuatro compañeros de clase y que la adolescente lleva sufriendo acoso desde septiembre.

Marta Álvarez
Publicado:

Presunto caso de acoso escolar en Málaga. Los padres de una menor de 14 años denuncian que su hija ha sido agredida por parte de cuatro compañeros de clase que la arrastraron del pelo por unas escaleras y le propinaron "numerosas patadas y puñetazos". Un episodio, que según ha contado el padre a Antena 3 Noticias, no es aislado, ya que su hija viene sufriendo acoso desde principios de curso.

Los hechos tuvieron lugar el pasado 2 de marzo, en torno a las dos y media de la tarde, dentro del propio instituto. Según ha relatado la menor, uno de los presuntos agresores la insultó a lo que ella respondió con otro comentario despectivo, dando lugar a que se formara un grupo de cuatro adolescentes que empezó a perseguirla.

Entre cuatro, la arrastraron varios metros por el pelo

Ella intentó salir por otra puerta para evadirlos, pero consiguieron agarrarla de la mochila y hacerla caer al suelo, donde la cogieron de los pelos y la arrastraron varios metros, además de recibir patadas y puñetazos. Un relato que recoge la denuncia de la familia ante la Policía Nacional, donde queda constancia del "estado de ansiedad" y el "miedo insuperable" que presentaba la menor ante la idea de volver al instituto.

Según relata su padre, en el momento del altercado había gente presenciando la escena, pero "nadie se metió a defenderla ni la atendió", se lamenta. Incluso, la joven se acercó posteriormente a un profesor que le dijo "que se lavara la cara y que al día siguiente lo solucionarían", asegura.

No se atreve a volver a clase

La adolescente fue atendida en un centro de salud y han denunciado los hechos ante la dirección del instituto, ante la Delegación de Educación de la Junta de Andalucía y también en una comisaría de la Policía Nacional para que se abra una investigación sobre lo ocurrido.

De momento, la menor no se ha encontrado con ánimo de volver a clase. "No es justo que ella tenga que estar en casa mal, con ansiedad, y ellos en clase. Es como darles carta libre", reclama su padre.

Hay un protocolo abierto y el centro está "recabando información"

Fuentes de la Delegación de Educación de la Junta de Andalucía, consultadas por Antena 3 Noticias, confirman que hay un protocolo abierto, desde el pasado 3 de marzo, "un día después de que la alumna presuntamente acosada fuera agredida por una compañera al término de la jornada".

Y añaden que "el centro se encuentra recabando información para determinar si, como trasladaron los padres de la alumna, podría haberse producido algún episodio de presunto acoso con carácter previo a la agresión y establecer las medidas correctoras que correspondan".

