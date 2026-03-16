Unos padres denuncian una posible agresión sexual a su hija, tutelada en un centro de menores en Canarias

“Nos quitan a nuestras hijas para protegerlas y las llevan a un centro donde no cuidan de ellas”, es el clamor de Teresa e Iván, los padres de una menor de 16 años que, según denuncian, podría haber sufrido abusos sexuales durante una salida a los carnavales de Tenerife en una de las noches más concurridas.

Según el relato de los progenitores, el centro donde vive su hija, organizó una salida a la fiesta junto con otras cinco menores acompañadas únicamente por un solo educador. “En un descuido del educador, tres niñas se escapan entre la multitud y ahí empezó el calvario que duró más de dos días sin saber dónde estaban las niñas”, afirma Teresa.

Una vez puesta la denuncia, de manera simultánea los padres tratan de dar con ella a través de anuncios en redes sociales. Logran encontrarla en una casa junto a otros chicos, supuestamente también menores. “Mi hija me dijo que había mantenido relaciones sexuales pero no dice si fueron consentidas o no, tememos mucho que haya podido haber una agresión sexual porque ella no quiere hablar de lo que ocurrió en esa casa, solo comenta que tiene mucha vergüenza de lo que pasó”, asegura Teresa del relato que le ha transmitido su hija.

Denuncian que tras estos hechos ni el centro, ni la Dirección General del menor hayan puesto en marcha ningún tipo de protocolo para proteger a su hija sobre una posible agresión sexual o enfermedad de transmisión sexual: “Ni le dieron la pastilla del día después, ni le han realizado una revisión para confirmar si hubo o no violación. Solo le han hecho una analítica una semana después”

Han denunciado los hechos ante la Fiscalía y han presentado un escrito ante el Parlamento de Canarias: “Solo queremos que se revisen los protocolos y si ha habido negligencia por parte de alguien, que se depuren responsabilidades”

Por su parte, la consejera de Bienestar Social del Gobierno de Canarias, Candelaria Delgado, ha defendido que se aplicaron todos los protocolos previstos para este tipo de casos.

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