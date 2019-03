Una menor de 13 años, agredida por dos compañeras de instituto

La menor, de 13 años de edad, sufrió una agresión por parte de dos compañeras de instituto en Sils, provincia de Girona. Los padres han denunciado los hechos. La niña acabó en el hospital, con múltiples contusiones y un dedo roto.

Aseguran que es un caso de violencia gratuita, pues, como ha comentado la madre "le dijeron que les había mirado mal".

"Me empezaron a pegar, me llovían puñetazos, patadas por todas partes y me caí al suelo", cuenta la menor. La joven tiene miedo a volver a clase por temor a represalias.