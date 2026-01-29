Las denuncias por abusos sexuales digitales a menores suben un 13%

Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
La edad media en la que un joven sufre abuso sexual en España es de 13 años. El 61% son niñas. Son datos de un informe de 'Save the Children' que alerta que este tipo de delitos ha crecido un 13% en solo dos años. El 97% de los entrevistados han sufrido algún tipo de violencia sexual en el entorno digital.

Las denuncias que tienen como víctima a la infancia y adolescencia representan el 84,2% del total de este tipo de delitos

En 2024, las denuncias por delitos sexuales digitales contra niños y niñas superaron las 1.000, aunque esta organización por la infancia avisa de que !estos datos son solo la punta del iceberg", puesto que, según una encuesta propia realizada recientemente, el 97% de los entrevistados señalaron haber sufrido algún tipo de violencia sexual en el entorno digital cuando eran menores de edad.

'Tras la pantalla: violencia sexual contra la infancia en el entorno digital'

El análisis 'Tras la pantalla: violencia sexual contra la infancia en el entorno digital' difundido este jueves por Save The Children y basado en el estudio de 23 sentencias correspondientes a 28 casos de agresiones sexuales online ocurridos en el periodo 2023-2024, detalla que las denuncias que tienen como víctima a la infancia y adolescencia representan el 84,2 % del total de este tipo de delitos.

El informe se basa en casos judicializados y con resolución e indica que el agresor responde mayoritariamente a un hombre sin antecedentes penales, el 41,7% procedente de un entorno conocido y el 25% vinculado al ámbito familiar.

El 25% de los casos se produjeron en adolescentes de entre 13 y 15 años, pero, según los datos del Ministerio del Interior, hubo un 3,6 % de denuncias de abusos sobre niños y niñas de 9 y 10 años.

