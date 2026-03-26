Un joven de 25 años, acusado de agredir sexualmente a una mujer en Montjuïc mientras estaba de permiso penitenciario

Un joven de 25 años ha sido detenido por los Mossos d'Esquadra acusado de agredir sexualmente a una mujer en Barcelona el pasado 13 de febrero mientras se encontraba de permiso penitenciario autorizado judicialmente. El hombre ya cumple condena de cárcel por delitos relacionados con la libertad sexual.

Ha sido este jueves cuando los agentes han practicado la detención en la cárcel de Quatre Camins, en La Roca del Vallès en la que cumple condena, según ha avanzado El Periódico de Cataluña y han confirmado a EFE fuentes policiales y penitenciarias.

Fue en 2018 cuando el detenido ingresó en el sistema de ejecución penal, cuando todavía era menor de edad, por delitos relacionados con la libertad sexual, según las fuentes.

La agresión de Montjuïc

El pasado 13 de febrero, la agresión sexual se produjo en la zona de Montjuïc de Barcelona, durante el último permiso penitenciario que se había autorizado judicialmente al interno.

Desde que ingresó en prisión, el interno ha accedido a permisos en aplicación de la normativa penitenciaria, según las fuentes.

Cuando la víctima interpuso denuncia, la Unidad Central de Agresiones Sexuales (UCAS) de los Mossos d'Esquadra abrió una investigación que permitió identificar al sospechoso y comprobar que actualmente está en prisión, donde este jueves ha sido detenido.

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