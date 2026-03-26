Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Última hora
sociedad
Sucesos

Barcelona

Un joven de 25 años, acusado de agredir sexualmente a una mujer en Montjuïc mientras estaba de permiso penitenciario

El hombre ya cumple condena de cárcel por delitos relacionados con la libertad sexual. Los hechos habrían ocurrido el pasado 13 de febrero.

Detenido por presuntamente violar a una mujer en unos jardines de Montju&iuml;c de Barcelona en febrero

Detenido por presuntamente violar a una mujer en unos jardines de Montjuïc de Barcelona en febreroEUROPAPRESS

Publicidad

Un joven de 25 años ha sido detenido por los Mossos d'Esquadra acusado de agredir sexualmente a una mujer en Barcelona el pasado 13 de febrero mientras se encontraba de permiso penitenciario autorizado judicialmente. El hombre ya cumple condena de cárcel por delitos relacionados con la libertad sexual.

Ha sido este jueves cuando los agentes han practicado la detención en la cárcel de Quatre Camins, en La Roca del Vallès en la que cumple condena, según ha avanzado El Periódico de Cataluña y han confirmado a EFE fuentes policiales y penitenciarias.

Fue en 2018 cuando el detenido ingresó en el sistema de ejecución penal, cuando todavía era menor de edad, por delitos relacionados con la libertad sexual, según las fuentes.

La agresión de Montjuïc

El pasado 13 de febrero, la agresión sexual se produjo en la zona de Montjuïc de Barcelona, durante el último permiso penitenciario que se había autorizado judicialmente al interno.

Desde que ingresó en prisión, el interno ha accedido a permisos en aplicación de la normativa penitenciaria, según las fuentes.

Cuando la víctima interpuso denuncia, la Unidad Central de Agresiones Sexuales (UCAS) de los Mossos d'Esquadra abrió una investigación que permitió identificar al sospechoso y comprobar que actualmente está en prisión, donde este jueves ha sido detenido.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.

Así es el protocolo de la eutanasia que va a recibir Noelia

noelia

Publicidad

Sociedad

Noelia

La eutanasia de Noelia desde el punto de vista de los expertos: "Se ha cumplido con todas las garantías"

Detenido por presuntamente violar a una mujer en unos jardines de Montjuïc de Barcelona en febrero

Un joven de 25 años, acusado de agredir sexualmente a una mujer en Montjuïc mientras estaba de permiso penitenciario

Noelia

Muere Noelia al recibir la eutanasia: la relación con su padre, dos intentos de suicidio, una agresión sexual grupal y su deseo de "descansar"

Ramón Sampedro
Eutanasia

Eutanasia en España: Noelia Castillo y otros casos que abrieron el debate sobre la muerte asistida

Carmen Estévez cuenta cómo sobrevivió al ataque de una manada de perros
Ataque perros

Carmen Estévez, la mujer que sobrevivió al ataque de una manada de perros en Tomiño: "He vuelto a nacer"

Pareja en la cama
CIS

Uno de cada cuatro españoles no ha tenido sexo en un año: la falta de interés o deseo sexual, las principales causas

Siete de cada diez encuestados prefiere no tener citas y al 11,3% le gustaría en cinco años vivir sin pareja ni relaciones.

Imagen de Noelia
Eutanasia

La jueza rechaza las medidas cautelarísimas del padre de Noelia para paralizar la eutanasia

Las medidas cautelarísimas las había solicitado de última hora Abogados Cristianos, que representa al padre, que se opone a la eutanasia.

Una mujer durmiendo

Sueños prodrómicos: así te avisa tu cerebro de que vas a tener una enfermedad

Un mazo de juez

"Preocupación e incertidumbre" en la Fiscalía por la excarcelación de 24 narcotraficantes tras el fallo del Constitucional

Hospital Universitario Virgen de la Victoria de Málaga

Pacientes hacinados y esperas de hasta 65 horas en el Hospital Clínico de Málaga: "La situación es insostenible"

Publicidad