Mata a golpes a su madre con una cajonera y es condenado a ocho años de internamiento psiquiátrico en Estepona

La Audiencia Provincial de Málaga ha acordado el internamiento durante ocho años en un centro psiquiátrico de un hombre de 29 años que mató a su madre en la localidad malagueña de Estepona en diciembre de 2022, tras sufrir un brote psicótico. La resolución se ha dictado después de que la defensa del acusado alcanzara un acuerdo de conformidad con el Ministerio Fiscal, lo que ha evitado la celebración del juicio con jurado popular que estaba previsto para el lunes 16 de marzo, según han informado fuentes judiciales.

El acusado, de nacionalidad holandesa, se encontraba de vacaciones en España invitado por una amiga. Su madre, de 61 años, se desplazó desde Holanda hasta Málaga el 5 de diciembre de 2022 para visitarlo, de acuerdo con la sentencia.

Según los hechos probados, la mujer llegó a la vivienda entre las 10:15 y las 10:30 horas. Aproximadamente a las 11:00 horas comenzó una fuerte discusión entre ambos, en un momento en el que el acusado sufría un brote psicótico. La sentencia recoge que, "movido por una fuerte manifestación psicótica reactiva que anuló su percepción de la realidad", el hombre golpeó repetidamente a su madre en la cabeza con una cajonera.

Como consecuencia de la agresión, la víctima sufrió politraumatismos craneoencefálicos que le causaron la muerte.

La mujer había viajado a España después de que la amiga que había invitado al acusado alertara de que el joven mostraba un comportamiento extraño, según informó en su momento la Policía. Tras la llegada de la madre, esta pidió a la amiga que los dejara solos con la intención de tranquilizarlo y cuidarlo.

Al día siguiente, ambas regresaron al domicilio tras ser avisadas por un tercero de que la vivienda se encontraba abierta. El cuerpo fue encontrado en uno de los dormitorios por la propietaria del inmueble, amiga del ahora condenado.

El acusado fue detenido un día después y trasladado a la unidad de psiquiatría del Hospital Costa del Sol, donde permaneció ingresado. Según la sentencia, una vez estabilizado del brote psicótico tomó conciencia de lo ocurrido y ha colaborado posteriormente, esforzándose en reparar el daño causado a sus hermanas y al resto de familiares.

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