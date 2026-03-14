Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Última hora
sociedad
Sucesos

BROTE PSICÓTICO

Mata a golpes a su madre con una cajonera y es condenado a ocho años de internamiento psiquiátrico en Estepona

La defensa del acusado ha logrado un acuerdo de conformidad entre la defensa y el Ministerio Fiscal que ha evitado la celebración del juicio previsto con jurado popular.

Ciudad de la Justicia de M&aacute;laga.

Ciudad de la Justicia de Málaga. EFE

Publicidad

Paula V. Sisó
Publicado:

La Audiencia Provincial de Málaga ha acordado el internamiento durante ocho años en un centro psiquiátrico de un hombre de 29 años que mató a su madre en la localidad malagueña de Estepona en diciembre de 2022, tras sufrir un brote psicótico. La resolución se ha dictado después de que la defensa del acusado alcanzara un acuerdo de conformidad con el Ministerio Fiscal, lo que ha evitado la celebración del juicio con jurado popular que estaba previsto para el lunes 16 de marzo, según han informado fuentes judiciales.

El acusado, de nacionalidad holandesa, se encontraba de vacaciones en España invitado por una amiga. Su madre, de 61 años, se desplazó desde Holanda hasta Málaga el 5 de diciembre de 2022 para visitarlo, de acuerdo con la sentencia.

Según los hechos probados, la mujer llegó a la vivienda entre las 10:15 y las 10:30 horas. Aproximadamente a las 11:00 horas comenzó una fuerte discusión entre ambos, en un momento en el que el acusado sufría un brote psicótico. La sentencia recoge que, "movido por una fuerte manifestación psicótica reactiva que anuló su percepción de la realidad", el hombre golpeó repetidamente a su madre en la cabeza con una cajonera.

Como consecuencia de la agresión, la víctima sufrió politraumatismos craneoencefálicos que le causaron la muerte.

La mujer había viajado a España después de que la amiga que había invitado al acusado alertara de que el joven mostraba un comportamiento extraño, según informó en su momento la Policía. Tras la llegada de la madre, esta pidió a la amiga que los dejara solos con la intención de tranquilizarlo y cuidarlo.

Al día siguiente, ambas regresaron al domicilio tras ser avisadas por un tercero de que la vivienda se encontraba abierta. El cuerpo fue encontrado en uno de los dormitorios por la propietaria del inmueble, amiga del ahora condenado.

El acusado fue detenido un día después y trasladado a la unidad de psiquiatría del Hospital Costa del Sol, donde permaneció ingresado. Según la sentencia, una vez estabilizado del brote psicótico tomó conciencia de lo ocurrido y ha colaborado posteriormente, esforzándose en reparar el daño causado a sus hermanas y al resto de familiares.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.

Puedes ver el informativo completo 'Noticias Fin de Semana' en Atresplayer.

El ISKP, la rama más activa de Daesh, preocupa a los servicios de inteligencia europeos como la mayor amenaza yihadista

Yihadismo

Publicidad

Sociedad

La Policía Nacional detiene a dos personas tras agredir a un profesor en Alcoy

Una madre y su hijo golpean y arrancan un trozo de oreja a un profesor en Alicante

Ciudad de la Justicia de Málaga.

Mata a golpes a su madre con una cajonera y es condenado a ocho años de internamiento psiquiátrico en Estepona

Una persona muy radicalizada es detenida por embaucar a mujeres jóvenes para que se unan a la causa yihadista

Una persona muy radicalizada es detenida por embaucar a mujeres jóvenes para que se unan a la causa yihadista

Desmantelada en Barcelona una red que combinaba estafas sentimentales con falsas inversiones inmobiliarias
ESTAFA

Desmantelada en Barcelona una red que combinaba estafas sentimentales con falsas inversiones inmobiliarias

El presidente de China, Xi Jinping, en una foto de archivo
Efemérides

Efemérides de hoy 14 de marzo de 2026: ¿Qué pasó el 14 de marzo?

Yihadismo
Yihadismo

El ISKP, la rama más activa de Daesh, preocupa a los servicios de inteligencia europeos como la mayor amenaza yihadista

Los servicios de inteligencia detectan nuevos perfiles de radicalización vinculados al Estado Islámico del Jorasán.

La Guardia Civil hizo un despliegue por toda la localidad de Burgos
Burgos

Detenido por secuestrar a un taxista en Madrid a punta de pistola y atrincherarse en un pueblo de Burgos

La Guardia Civil detiene en la localidad burgalesa de Villoruebo a un hombre que se atrincheró en su domicilio después de secuestrar a un taxista en Madrid con una pistola.

Herida grave una niña de 12 años tras ser atropellada en Hortaleza

Herida grave una niña de 12 años tras ser atropellada en Hortaleza, Madrid

Restos óseos Francisca Cadenas

Las imágenes de la reconstrucción de los hechos en el crimen de Francisca Cadenas: el lugar donde escondieron sus restos

Condenada a cadena perpetua por matar a su bebé de dos meses

Cadena perpetua por matar a su bebé de 2 meses tras golpearle la cabeza contra el suelo

Publicidad