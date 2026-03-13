Cadena perpetua por matar a su bebé de 2 meses tras golpearle la cabeza contra el suelo

Zara Arsalan, de 31 años, ha sido condenada a cadena perpetua por el asesinato de su bebé de dos meses. Se le ha declarado culpable del asesinato de su hija Harleen ocurrido en su domicilio de West Bromwich, Inglaterra, el 23 de julio de 2020.

Seis años atrás, los servicios de emergencia fueron alertados de que la bebé se había caído de su regazo. A su llegada, la niña presentaba una grave lesión en la cabeza y con respiración inestable.

Aunque la versión que Arsalan dio a la Policía atribuí los hechos a un "trágico accidente", las fuentes oficiales confirman habría golpeado repetidamente la cabeza de la pequeña Harleen contra el suelo al "perder los estribos".

La agresión no duró más que unos segundos, pero la autopsia ha revelado que las lesiones han sido "catastróficas e irreversibles”. Harleen presentaba fracturas de cráneo, costillas y clavícula, así como una hemorragia. Al día siguiente, la bebé falleció en el hospital debido a una lesión cerebral.

El juez decreta un crimen intencionado: “Estoy seguro, por tanto, de que no te importaba si la matabas o no”.

Durante la sentencia en el Tribunal de la Corona de Coventry el pasado jueves, el juez Cavanagh KC ha asegurado que la cabeza de Harleen había sido golpeada "muy fuerte" contra el suelo "tres o cuatro veces".

“Nadie podría haberle hecho esto a un bebé pequeño y frágil sin apreciar que existía una posibilidad real de que esto provocara su muerte, no solo lesiones" ha añadido el juez dado el nivel de violencia de los golpes.

El juez sostiene que el “desencadenante” del crimen fue un momento en el que “Harleen no paraba de llorar”, que hizo a fue a Arsalan perder los nervios.

Un hogar tormentoso

Apenas minutos después de que la niña sufriera los golpes, fue su padre quien alertó a los servicios de emergencia.

Arsalan y Jatinder Bains residían en una propiedad en West Bromwich, cerca de Birmingham. Entre tres y seis días antes de la muerte, la bebé habría sufrido también una fractura de costilla causada por el trato brusco de su madre en el domicilio.

Según el tribunal, existía un "buen vínculo entre madre e hija", pero no era un secreto que Arsalan vivía la maternidad como una “lucha”. Por su parte, el padre se quitó la vida en agosto de 2022.

El juez ha desmentido que haya indicios de que "Arsalan y el Sr. Bains fueran conjuntamente responsables del asalto a Harleen”. Sin embargo, la madre afirmaba en una entrevista después del suicidio que Jatinder Bains habría agredido a ella y a Harleen.

Zara Arsalan no tenía antecedentes penales, pero el juez sostiene que "ha mentido repetidamente sobre lo que le sucedió a Harleen a pesar de que se le mostraron pruebas que refutan sus afirmaciones".

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