Los nuevos sin techo en España por el coronavirus: "No he podido pagar el alquiler. Voy de albergue en albergue"

No dan abasto para ayudar a todos. Caritas avisa hoy en un informe de que aquí, en nuestro país, en España hay un 25% más de personas sin hogar que antes de la pandemia del coronavirus.

El coronavirus ha disparado las peticiones para dormir bajo techo. Estas solicitudes han aumentado un 25% y estiman que unas 40.000 personas viven en la calle en nuestro país.

Entre las personas más vulnerables estan ellas, las mujeres. También los jóvenes menores de 30 años y los jubilados pero lo que asusta es que muchos de los nuevos casos son personas que tenían trabajo hasta hace muy poco.

Los nuevos sin techo

La tienda de Yolanda se quedó a oscuras en marzo por el coronavirus y no ha vuelto a abrir. "Esto es una pena" asegura. No vende un traje de flamenca y por lo tanto no hay clientela.

Los gastos de Yolanda corren. Hasta 2000€ mensuales. Yolanda, empresaria, afirma que "no estamos en la cola del hambre porque tenemos familia".

Ha llegado a tener hasta 10 empleados pero ahora todos están en casa por la Covid-19. "Estamos limpiando casas, estamos luchando. No sabemos qué hacer" explica esta empresaria que lo ha perdido todo por la crisis del coronavirus.

Peor situación la de Arantxa, "pues tengo que ir a comer a un comedor social" explica esta joven. La falta de trabajo por la pandemia de coronavirus y un mercado laboral agotado ha provocado que no encuentre trabajo. "No he podido pagar el alquiler y las ayudas no llegan. Tengo que buscarme la vida de albergue en albergue".

Tampoco tienen ayudas Dolores y su familia. Con tres hijas, tres bocas que alimentar. ¿Qué puedo comer o qué voy a comer, que van a cenar mis hijos ahora? se pregunta esta madre.

Cargan los carritos con comida de un banco de alimentos durante la pandemia del coronavirus. "Se vive días muy intensos. Te levantas triste" asegura. Para ellos no hay consuelo.