El fuego avanza sin control en Ourense: más de 58.000 hectáreas calcinadas y 14 fuegos activos

La ola de incendios en Galicia continúa arrasando miles de hectáreas y golpea con especial fuerza a la provincia de Ourense. Según los datos de la Consellería do Medio Rural, los fuegos activos ya han devastado más de 58.000 hectáreas, lo que supone un 8% del total de la provincia. Ante la situación crítica que está viviendo la provincia, el Gobierno ha movilizado a 200 soldados para sumarse a los efectivos de la Guardia Civil y las brigadas de extinción. Un total de seis personas han resultado heridas por los incendios en Galicia, entre ellas un brigadista por un golpe de calor y un bombero por inhalación de humo

Los incendios de Oímbra y Xinzo de Limia, que se fusionaron en un único frente, y el de Larouco, que ha pasado a la provincia de Castilla y León, han calcinado 12.000 hectáreas y se sitúan ya entre los más graves de la historia de Galicia. Una cifra similar alcanza el fuego de Larouco, que también supera las 12.000 hectáreas y ha cruzado incluso a la provincia de León.

El incendio más devastador registrado hasta la fecha se encuentra en Chandrexa de Queixa, que, al unirse con el de Vilariño de Conso, afecta a 17.500 hectáreas, convirtiéndose en el mayor fuego documentado en Galicia.

En otros puntos de la provincia de Ourense también hay activos otros focos preocupantes. En A Mezquita, el incendio de la parroquia de A Esculqueira ya ha arrasado 10.000 hectáreas. En Maceda, la unión de los fuegos de Santiso y Castro de Escuadro quema alrededor de 3.000 hectáreas. A ellos se suman los de Vilardevós, con frentes en Vilar de Cervos (900 hectáreas), Moialde (500 hectáreas) y Fumaces-A Trepa (100 hectáreas). También sigue activo el de Carballeda de Avia y Beade, que afecta a 2.500 hectáreas, y el de San Cibrao das Viñas, con unas 60 hectáreas.

El impacto de las llamas no solo afecta a las poblaciones rurales, sino también a las infraestructuras. La línea de tren de alta velocidad entre Madrid y Galicia permanece interrumpida. "La línea de alta velocidad seguirá cortada mañana a primera hora entre Sanabria y Ourense. Quedan cancelados, por tanto, todos entre Galicia y Madrid hasta las 9.30", ha informado Renfe a través de un mensaje en la red social 'X

Fuegos estabilizados y controlados

En paralelo, algunos incendios han logrado ser estabilizados, entre ellos los de Agolada (400 hectáreas), Cervantes (150 hectáreas), O Saviñao (60 hectáreas), Muxía (23 hectáreas) y Montederramo (120 hectáreas). También hay varios controlados, como los de Toques (300 hectáreas), A Fonsagrada (150 hectáreas) y Verín (9 hectáreas). Por último, se han dado por extinguidos los de Dozón (300 hectáreas) y A Estrada (28 hectáreas).

