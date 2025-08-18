Vídeo: Sorprendidos por la Policía haciendo una barbacoa en plena alerta por riesgo de incendio

La Policía Foral de Navarra ha sorprendido a un grupo de personas que se encontraban junto a una brasa humeante dispuestas a disfrutar de un día de barbacoa, en plena alerta por riesgo de incendios.

En las imágenes, difundidas por la Policía, se observan parrillas encendidas, mesas, neveras y latas de cerveza en una zona de abundante vegetación. La intervención policial puso fin a la actividad, que ha generado una ola de críticas en redes sociales.

El cuerpo autonómico señaló que se detectaron situaciones similares en Goizueta, Cortes y Lekunberri, pese a las condiciones extremas de calor y sequía que aumentan el riesgo de fuego. Aunque Navarra no ha registrado tantos incendios como otras comunidades, las altas temperaturas no han librado a la región de sufrir incendios, como el de Carcastillo, que se prolongó seis días y afectó a 220 hectáreas.

