NAVARRA
Vídeo: Sorprendidos por la Policía haciendo una barbacoa en plena alerta por riesgo de incendio
En España se han prohibido las barbacoas por el riesgo extremo de incendio, pero algunas personas se han saltado esta restricción sin darle importancia
Publicidad
La Policía Foral de Navarra ha sorprendido a un grupo de personas que se encontraban junto a una brasa humeante dispuestas a disfrutar de un día de barbacoa, en plena alerta por riesgo de incendios.
En las imágenes, difundidas por la Policía, se observan parrillas encendidas, mesas, neveras y latas de cerveza en una zona de abundante vegetación. La intervención policial puso fin a la actividad, que ha generado una ola de críticas en redes sociales.
El cuerpo autonómico señaló que se detectaron situaciones similares en Goizueta, Cortes y Lekunberri, pese a las condiciones extremas de calor y sequía que aumentan el riesgo de fuego. Aunque Navarra no ha registrado tantos incendios como otras comunidades, las altas temperaturas no han librado a la región de sufrir incendios, como el de Carcastillo, que se prolongó seis días y afectó a 220 hectáreas.
Puedes ver el informativo completo 'Noticias Fin de Semana' en Atresplayer.
Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad de antena3noticias.com
Publicidad