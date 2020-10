Coronavirus en España hoy: Cierre Madrid, estado de alarma y últimas noticias, en directo

Este jueves tiene lugar el Pleno del Congreso, por el que se llevará a cabo la votación de la prórroga del estado de alarma hasta el 9 de mayo defendida por el ministro de Sanidad, Salvador Illa, y no por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, lo que ha generado críticas en la oposición. El PP ha informado que no apoyará la ampliación de 6 meses del estado de alarma pero opta por la abstención, ya que considera que "no puede oponerse a un marco de actuación urgente". El jefe del Ejecutivo, que ha conseguido los apoyos necesarios tras negociaciones a varias bandas, ha aceptado la exigencia de algunos de sus socios de comparecer cada dos meses para explicar la evolución de la pandemia del coronavirus.