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Polémica con el MIR

Arranca la elección de plaza MIR 2026: 9.278 médicos eligen su especialidad en un polémico proceso

El CSIF denuncia que casi 6.000 médicos se quedarán sin plaza para acceder a la especialidad, pese a las necesidades de la Sanidad.

Elecci&oacute;n plaza MIR

Elección plaza MIREFE

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Marta Cidancha
Publicado:

Hoy comienza el proceso de asignación de las 9.278 plazas de la convocatoria del MIR. Superaron el examen de Formación Sanitaria Especializada 15.084 médicos, por lo que más de 6.000 se quedarán sin poder elegir especialidad. La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF), el sindicato más representativo en las administraciones públicas, denuncia desde hace años la escasez de plazas en disputa, sobre todo teniendo en cuenta la necesidad urgente de refuerzos del Sistema Nacional de Salud.

"Esta cifra supone casi la totalidad de médicos que termina la carrera, nuestros profesionales están desbordados por la carga de trabajo, listas de espera, a lo que se suma la situación de caos que vive actualmente la sanidad" afirma Fernando Hontangas, presidente del sector nacional de Sanidad del CSIF.

A pesar del esfuerzo del Gobierno para incrementar el número de plazas, éstas siguen siendo insuficientes. En el caso específico de la prueba de Medicina, el MIR, un total de 15.092 médicos se quedarán fuera. La escasez de plazas se repite en el caso de Enfermería, 2.278, 108 menos que el año pasado, para los 8.741 profesionales que han superado el examen EIR.

Estos datos contrastan con las necesidades de nuestro SNS. La sanidad perdió 34.500 empleos netos, a lo que hay que sumar que en los próximos años será necesario adecuar el número de plazas de ciertas especialidades deficitarias (como medicina de familia, pediatría y enfermería).

A esta situación se le añade que de un total de 44.130 médicos de Atención Primaria, un 28%, 12.356 concretamente, tienen edades comprendidas entre los 60 y 65 años, cercanos a la jubilación.

El CSIF denuncia que la pésima planificación de las autoridades sanitarias en las últimas décadas ha provocado un déficit de profesionales. En este sentido exigen al Gobierno una verdadera política de demografía sanitaria, que se habiliten más acreditaciones de unidades docentes para Medicina Familiar y Comunitaria, la compensación económica o en tiempo por horas extra realizadas y vincular la jornada laboral a os objetivos formativos para evitar que los residentes cubran carencias de plantilla.

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Noticias de hoy, domingo 3 de mayo de 2026

Noticias de hoy, jueves 26 de marzo de 2026

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