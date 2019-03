Su marido la apuñaló en el ascensor de la casa y murió desangrada

A Isabel no le dio tiempo a escapar de su agresor. En el ascensor de la casa que hasta hacía un tiempo habían compartido, su marido David, de 54 años, la apuñaló presuntamente y murió desangrada. "Eran las cuatro de la tarde y escuchamos unos gritos. Yo pensé que eran niños que se habían quedado colgados en el ascensor. Cuando abrí al puerta me encontré con el hijo que bajó rápidamente por las escaleras. Cuando subió me dijo: me la han matado", explicaba a Antena 3 la vecina que vive justo enfrente del matrimonio.

Tras acabar con la vida de su mujer a cuchilladas, el presunto asesino abandonó el inmueble y se dirigió al bar que regenta su hermana donde contó lo ocurrido. Fue detenido y en las próximas horas pasará a disposición judicial.

Isabel tenía 49 años. Había iniciado los trámites de separación de su marido y, según fuentes de la investigación, no existían denuncias previas por malos tratos. Hoy en el barrio burgalés de Gamonal, donde ocurrieron los hechos, los vecinos no podían ocultar su estupor. El colectivo 8 de marzo ha convocado una concentración silenciosa para condenar este nuevo caso de violencia de género.