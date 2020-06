Mapa de rebrotes del coronavirus en España hoy lunes 22 de junio

España entera disfruta ya de los alivios de la nueva normalidad tras la pandemia del coronavirus., sin embargo todos los ojos están pendientes de los rebrotes que puedan producirse por esta situación. En la última semana se han registrado en España 1.668 contagios de COVID-19 de ahí que toda la atención esté centrada en mirar la evolución de los rebrotes hasta ahora notificados.

Mataderos, explotaciones frúticolas o casos importados de otros países son las situaciones que se barajan en todos los rebrotes en España.

A continuación se destacan los casos que más preocupan.

A Coruña

En la comarca de A Barbanza se han registrado nueve nuevos positivos y se investiga si el origen puede ser un vecino llegado de Brasil. Galicia fue la primera comunidad autónoma en entrar en la fase de nueva normalidad en España.

Murcia

En Murcia ya se han notificado 11 contagiados, se cree que el rebrote proviene de un caso importado de Bolivia.

Aragón

La consejera de Sanidad, Sira Repollés, ha recomendado a los ciudadanos que residan en La Litera, Bajo Cinca y Cinca Medio no desplazarse fuera de estas comarcas y al resto de ciudadanos no viajar a este territorio, si no es estrictamente necesario debido a "la aparición de casos que ha multiplicado entre 10 los casos en las 3 comarcas.

Cádiz

Se ha producido un rebrote en Algeciras, en Cádiz. Al menos una persona ha muerto por coronavirus y otras tres han dado positivo en un hostal de la localidad. Permanecen en cuarentena los otros 13 residentes, alojados en ese lugar por parte del ayuntamiento o al cargo de una ONG.

País Vasco

Los rebrotes en los hospitales de Basurto y Txagorritxu, en Bilbao y Vitoria, respectivamente, ya están controlados, aunque en todo el País Vasco se han registrado en las últimas horas diez nuevos positivos por coronavirus en pruebas PCR y 51 en test rápidos.

Castilla y León

Los rebrotes en Valladolid en dos residencias privadas y un hospital suman 26 contagios que se encuentran también bajo control.

Cataluña

Desde las autoridades sanitarias se insiste en que el foco de La Garrotxa está controlado Agencia de Salud Pública y los servicios asistenciales de la comarca gerundense investigan este rebrote que ha afectado a 31 personas, de las que 20 son trabajadoras de una misma empresa y el resto contactos de éstas.

Canarias

Catorce inmigrantes han dado positivo en la última patera llegada a Fuerteventura. Viajaban en una lancha con 39 ocupantes. Desde hace semanas, el Gobierno de Canarias les hace el test a los rescatados en sus costas y esto ha permitido detectar su contagio.