Manifestantes hartos protestan contra Netanyahu en Tel Aviv por los cadáveres de seis rehenes

Desde la tarde del domingo y durante la madrugada de hoy lunes, miles de personas han tomado las calles de Tel Aviv para clamar el "alto al fuego" en Gaza. Han sido más de 300.000 personas las que han tomados las calles. Todas ellas juntas para mostrar su malestar en contra de la gestión del Primer Ministros de Israel, Benjamín Netanyahu y su Gobierno. Piden al líder que acepte el acuerdo que ya venían pactando con Hamas.

Presentaban disparos "a bocajarro"

La tarde y la noche ha transcurrido entre detenidos, gases que han inundado el ambiente en las calles y las fuerzas de seguridad del estado rociando a los protestantes con agua para intentar disuadir las manifestaciones; pero no lo han conseguido. Pero lo que ha avivado la furia de los israelíes es la muerte de seis personas en Gaza que han estado bajo las manos de las organizaciones de Hamas. Estos cadáveres los encontró el ejercito Israelí en un túnel del sur de Gaza. Aseguran que presentaban disparos "a bocajarro" en el cuerpo, pero no presentaban signos de violencia o abuso. "Fueron brutalmente asesinados por terroristas de Hamas poco antes de que llegáramos a ellos", asegura Daniel Hagari, Portavoz del Ejercito de Israel.

Los familiares de estas seis personas culpan al Gobierno

"Es demasiado tarde para Camel. Nunca volveré a abrazarla", lamenta Shay Dickmann, prima de una de las asesinadas. Los familiares de estas seis personas culpan al Gobierno y para apoyarles el mayor sindicato israelí, Histadrut, ha convocado una huelga general para el día de hoy. "Debemos alzar el grito de nuestro rehenes, nuestros desplazados, nuestros muertos...", manifiesta Arnon Bar-David, líder del sindicato. Desde las 6.00 hora española, los israelíes van a estar en la calle para como dicen: "detener la nación, la economía y el sector público". Además, los aeropuertos se mantendrán cerrados, donde no podrán despegar ni aterrizar ningún avión.

97 rehenes bajo la manos de Hamas

Tras 11 meses de guerra en Gaza, además de estas seis últimas muertes de estos rehenes, aún siguen 97 cautivos bajo las manos de las organizaciones de Hamás. "SI mi gobierno no hace todo lo que esté en su mano para traer a los rehenes de vuelta, aunque eso signifique pagar un precio muy elevado, no creo que este país pueda seguir existiendo", dice Tal Horowitz, un hombre de 45 años. Se sienten desprotegidos si Netanyahu no acepta ese acuerdo.

Mientras tanto las calles estarán tomadas por sus ciudadanos, para que unidos, se "haga justicia".

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad de antena3noticias.com