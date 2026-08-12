Efemérides de hoy 12 de agosto de 2026: ¿Qué pasó el 12 de agosto?

El 12 de agosto de 2014, el sacerdote y misionero español Miguel Pajares fallece en Madrid, convirtiéndose en el primer fallecido en Europa a causa del virus del Ébola. Miembro de la Orden Hospitalaria de San Juan de Dios, contrajo la enfermedad en Liberia mientras ejercía labores humanitarias y atendía a pacientes infectados en el Hospital San José de Monrovia.

Su contagio y posterior repatriación médica a España supusieron un enorme desafío logístico y sanitario a nivel internacional, captando la atención de los medios globales ante el temor de una propagación del brote fuera del continente africano.

A pesar de los esfuerzos del equipo médico y del uso experimental del fármaco ZMapp, el avanzado estado de la infección impidió la recuperación del religioso de 75 años. Su fallecimiento no solo conmocionó a la opinión pública, sino que también marcó un punto de inflexión en la gestión de crisis de salud pública en Europa. El caso abrió un profundo debate ético y científico sobre el acceso a medicamentos en fase de pruebas y visibilizó, de manera trágica, el enorme sacrificio que realizaba el personal sanitario y de misiones en la primera línea de combate contra una de las epidemias más letales de la historia reciente.

Un 12 de agosto, pero de 1812, en el marco de la Guerra de la Independencia Española, el ejército aliado anglo-portugués-español bajo el mando del general Arthur Wellesley, futuro Duque de Wellington, hace su entrada triunfal en Madrid. Este acontecimiento histórico se produjo apenas unas semanas después de la decisiva victoria aliada en la Batalla de los Arapiles (Salamanca), que quebró el control militar francés en la península ibérica. La llegada de las tropas libertadoras obligó al rey José I Bonaparte a huir precipitadamente de la capital hacia Valencia, desatando el júbilo de la población madrileña que vio en este avance un giro irreversible hacia el colapso de la ocupación napoleónica en España y la restauración de la soberanía nacional.

¿Quieres saber más? Descubre las efemérides del 12 de agosto y consulta qué pasó, quién nació y quién murió en un día como hoy. No te pierdas, además, qué se celebra, el horóscopo y el santoral de hoy.

¿Qué pasó el 12 de agosto?

1836.- Motín de La Granja (Segovia): sublevación militar incruenta dirigida por sargentos y que impuso a la Reina María Cristina determinadas exigencias.

1851.- El mecánico estadounidense Isaac Merrit Singer patenta la máquina de coser.

1877.- Thomas Edison completa el primer modelo para el fonógrafo, un dispositivo que grabó sonido en cilindros de papel de aluminio.

1888.- Se constituye en Barcelona la Unión General de Trabajadores (UGT).

1904.- Primera Ley de Protección a la Infancia promulgada en España.

1914.- Francia e Inglaterra declaran la guerra al Imperio austro-húngaro.

1928.- Se crea Deixa Falar, primera escuela de samba de Brasil.

1949.- Aprobación de los Convenios de Ginebra relativos al trato a los heridos y enfermos en campaña y en el mar, a los prisioneros de guerra.

1953.- La Unión Soviética detona su primera bomba de hidrógeno.

1984.- José Manuel Abascal gana para el atletismo español la segunda medalla olímpica de la historia en los Juegos Olímpicos de Los Ángeles.

2000.- El submarino nuclear ruso "Kursk" se hunde en el mar de Barents, en aguas del océano Ártico, y mueren sus 118 tripulantes.

¿Quién nació el 12 de agosto?

1820.- José María de Iparraguirre, músico español.

1856.- Eduardo Dato, político español.

1866.- Jacinto Benavente, escritor español y Premio Nobel.

1911.- Mario Moreno, "Cantinflas", actor cómico mexicano.

1960.- Laurent Fignon, ciclista francés.

1971.- Pete Sampras, tenista estadounidense.

1992.- Cara Delevingne, modelo británica.

¿Quién murió el 12 de agosto?

1546.- Francisco de Vitoria, dominico español.

1900.- Wilhelm Steinitz, primer campeón del mundo de Ajedrez.

1964.- Ian Fleming, escritor británico, creador de James Bond.

2014.- Lauren Bacall, actriz estadounidense.

2018.- Manuel Erice, periodista español.

2022.- Anne Heche, actriz estadounidense.

2024.- Juan Gómez-Acebo, segundo hijo de la infanta María Pilar de Borbón.

¿Qué se celebra el 12 de agosto?

Hoy, 12 de agosto, se celebra el Día Internacional de la Juventud y el Día Mundial del Elefante.

Horóscopo del 12 de agosto

Los nacidos el 12 de agosto pertenecen al signo del zodiaco Leo.

Santoral del 12 de agosto

Hoy, 12 de agosto, se celebra santa Hilaria y los santos Macario, Julián, Aniceto y Quiriaco.