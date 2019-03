Madrid y San Sebastian: cielo gris pero lleno de turistas

Paraguas en mano. Desafiando a la alerta amarilla por lluvias. Los visitantes retan al mal tiempo viajando. En Madrid preguntamos a varios turistas y varios de Mallorca nos dicen que en su Comunidad llueve tanto que aunque llueva en Madrid han acertado. En contramos otros de Castellón que también nos aseguran que la lluvia no va a detener su turismo por Madrid.íAunque no siempre sucede así. Porque también una turistas española que viene de Londres nos asegura que allí hay pleno Sol y 23 grados de temperatura...¡Lo que es la vida al revés¡

Nos trasladamos a otro gran destino clásico de nuestro turismo:San Sebastian.Allí siempre veremos quien no se arredra y se sumerge en las frias aguas. Pero lo que se dice calor, calor no hay....De hecho hay varias vecinas que nos dicen que ellas al agua no irán hasta el verano....Pero al Norte lo viste bien el mal tiempo, y eso se luce....Por eso nos comentan los viandantes que la ocupación hotelera está casi al 10% y los restaurantes llenos....

Hoy teníamos alertas amarillas por lluvia, pero mañana nos esperan menos regiones en alerta. El tiempo mejorará. Lo cual para muchos es una esperanza. lo que nos recuerda que en abril la flor empieza a lucir.