El Papa, sobre Maricarmen: '¿Cuál es el problema en un sistema que permite que se eche de su casa a una anciana?'

La historia de Maricarmen ha llegado al Vaticano. El Papa ha pedido a los líderes políticos buscar una solución al problema de la vivienda.

"El problema de la casa que existe en muchos países hoy es un problema que sólo una parroquia, sólo una diócesis o la Iglesia misma no podrán solucionar, pero creo que ahí hay un desafío grande donde tenemos que quizás exigir también a los líderes políticos, a las autoridades, a buscar solución a eso, porque está aumentando evidentemente".

En declaraciones a los periodistas que viajan con él en el avión, León XIV instó a ver, "en realidad, cuál es la causa sistémica de este problema y cómo ayudar".

Sobre Maricarmen, el Papa se preguntó: "¿Cuál es el problema en un sistema que permite un caso de una anciana, además con discapacidad o con alguna dificultad, se la eche de su casa?" y añadió que "la Iglesia habla mucho de descarte y habla también de Justicia e invita y promueve despertar en todos la capacidad de responder con un sentido más de ser humano, de ser de verdad sensible al dolor, sufrimiento de los demás".

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