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Noticias de hoy, martes 29 de septiembre de 2026

Consulta las últimas noticias en España hoy, martes 29 de septiembre de 2026. La actualidad nacional e internacional más destacada a continuación.

Noticias de hoy, domingo 19 de julio de 2026

Noticias de hoy, martes 29 de septiembre de 2026

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Los focos apuntan hoy al Consejo de Ministros, dependiendo de lo que ocurra allí con el decreto Maricarmen, los acampados de Sol decidirán su hoja de ruta.

El Gobierno negocia 'in extremis'

Negociación al límite porque el decreto de vivienda está en el aire. Las piezas no terminan de encajar. Las exigencias de Sumar parecen incompatibles con las de Junts. Los escollos están en la duración de las medidas antidesahucios y en la prórroga de los alquileres.

Gobierno y PP no se hablan

Gobierno y PP no tienen comunicación y la imagen vivida la pasada noche en los Premios Vanguardia lo demuestra. Tres asientos de distancia que para Sánchez y Feijóo son un abismo. Ni se saludan ni apenas se miran. Han coincidido en un acto en Barcelona, a la misma hora, protestas por la vivienda que han terminado en cargas policiales. En Sevilla, los manifestantes han iniciado otra acampada.

Tercera noche de acampada

La Puerta del Sol mira a Moncloa en el que hoy se considera un día clave. La calle presiona para que se apruebe el llamado 'decreto Maricarmen'. En función de lo que pase en el Consejo de Ministros los acampados decidirán su próximo movimiento.

Maricarmen puede volver a su casa

Su representación y la inmobiliaria que le desahució han llegado a un acuerdo con la mediación del Ayuntamiento de Madrid. Podrá residir en el que fue su domicilio más de 70 años a cambio de un alquiler de poco más de 500 euros. El contrato será de 8 años.

Desalojo de Playa Benítez

Los esfuerzos se centran ahora en desalojar completamente el asentamiento de Playa Benítez, junto a la desaladora de Ceuta.

La mató a puñaladas, descuartizó el cadáver y lo quemó en un descampado, así asesinó a su pareja en Benidorm

El detenido como supuesto autor del asesinato machista de su pareja en Benidorm sale del domicilio donde ocurrió el crimen

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Sociedad

Acampada en Sol

Última hora de la acampada en Sol en directo: Maricarmen podrá volver a su hogar con un contrato de alquiler por 8 años

Coche Policía Nacional

Un agresor sexual reincidente intenta atacar a dos personas en apenas 72 horas en Avilés

Noticias de hoy, domingo 19 de julio de 2026

Noticias de hoy, martes 29 de septiembre de 2026

Imagen de la situación en Ceuta
Crisis migratoria en Ceuta

VÍDEO | Un migrante intenta escapar de los agentes nadando mientras se producía el desalojo en la playa de Benítez

Acampada en Sol
Acampada en Sol

La acampada en Sol sigue creciendo en su tercera noche y su continuidad depende de lo que ocurra hoy en el Consejo de Ministros

Papa León XIV
Caso Maricarmen

El Papa, sobre Maricarmen: '¿Cuál es el problema en un sistema que permite que se eche de su casa a una anciana?'

En el avión en el que regresaba a Roma, el Papa se ha pronunciado sobre el caso Maricarmen tras preguntas de los periodistas.

Maricarmen
El alquiler será de unos 500 euros

Las condiciones del nuevo contrato de alquiler que permitirán a Maricarmen regresar a su casa

Maricarmen podrá volver a su casa en cuanto reciba el alta médica. Tras una reunión entre sus abogados y Urbagestión se ha llegado a un acuerdo.

Rodrigo Rato en Bankia

Efemérides de hoy 29 de septiembre de 2026: ¿Qué pasó el 29 de septiembre?

Imagen de archivo de Hondarribia.

Muere un hombre de 46 años tras recibir un disparo de un agente de la Policía Municipal en Gipuzkoa

Coche Guardia Civil.

Encuentran el cadáver de una persona con un flotador frente a la costa de Fuengirola

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