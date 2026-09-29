Noticias de hoy, martes 29 de septiembre de 2026

Los focos apuntan hoy al Consejo de Ministros, dependiendo de lo que ocurra allí con el decreto Maricarmen, los acampados de Sol decidirán su hoja de ruta.

El Gobierno negocia 'in extremis'

Negociación al límite porque el decreto de vivienda está en el aire. Las piezas no terminan de encajar. Las exigencias de Sumar parecen incompatibles con las de Junts. Los escollos están en la duración de las medidas antidesahucios y en la prórroga de los alquileres.

Gobierno y PP no se hablan

Gobierno y PP no tienen comunicación y la imagen vivida la pasada noche en los Premios Vanguardia lo demuestra. Tres asientos de distancia que para Sánchez y Feijóo son un abismo. Ni se saludan ni apenas se miran. Han coincidido en un acto en Barcelona, a la misma hora, protestas por la vivienda que han terminado en cargas policiales. En Sevilla, los manifestantes han iniciado otra acampada.

Tercera noche de acampada

La Puerta del Sol mira a Moncloa en el que hoy se considera un día clave. La calle presiona para que se apruebe el llamado 'decreto Maricarmen'. En función de lo que pase en el Consejo de Ministros los acampados decidirán su próximo movimiento.

Maricarmen puede volver a su casa

Su representación y la inmobiliaria que le desahució han llegado a un acuerdo con la mediación del Ayuntamiento de Madrid. Podrá residir en el que fue su domicilio más de 70 años a cambio de un alquiler de poco más de 500 euros. El contrato será de 8 años.

Desalojo de Playa Benítez

Los esfuerzos se centran ahora en desalojar completamente el asentamiento de Playa Benítez, junto a la desaladora de Ceuta.