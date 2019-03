Ese vehículo fue inspeccionado sin hallar nada significativo. Sin embargo, ahora se ha sabido que la madre del menor tenía otros dos vehículos, cuya existencia desconocía la Policía. Uno de ellos apareció en una calle de Sevilla y el otro fue desguazado el año pasado.

El padre de la joven, Antonio del Castillo, ha solicitado al juez instructor que impute a la madre de 'El Cuco' por "ocultarle" a la Policía que disponía de otros dos coches aparte del que presuntamente usó su hijo para trasladar el cuerpo de la joven.

Uno de los vehículos fue desguazado el año pasado

La familia de Marta, indignada

Antonio del Castillo cree que, al "ocultar" que disponía en total de tres vehículos, se ha producido "una clara obstrucción a la Justicia", ya que, "no ha dicho toda la verdad y ha tratado de encubrir" al 'Cuco', imputado en esta causa junto a Miguel Carcaño, Francisco Javier Delgado, María García y Samuel Benítez.



En este sentido, el padre de Marta considera que esta "obstrucción a la Justicia" debería llevar a que el Juzgado de Instrucción número 4 de Sevilla imputada a la madre del menor de edad, al tiempo que ha mostrado su "indignación" por el hecho de que uno de los vehículos haya sido destruido sin que la Policía haya podido analizar "si había algo, por ejemplo en el maletero".



De igual modo, Antonio del Castillo Casanueva ha expresado también su "extrañeza" por el hecho de que no haya sido hasta ahora cuando la Policía "se ha dado cuenta" de que la madre del 'Cuco' disponía de tres vehículos, y no sólo del Volkswagen Polo que, presuntamente, se habría utilizado para transportar el cadáver de la joven sevillana.