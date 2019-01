La madre del bebé ingresado en la UCI por una paliza: "El padre sintió estrés de que el bebé llorara, no sabía que haría tanto daño al bebé"

El bebé de dos meses presuntamente agredido por su padre y que se encuentra en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) del Hospital Vall d'Hebron de Barcelona, desde al menos el sábado pasado, tiene signos de maltratos anteriores.

La madre cuenta en una entrevista a Antena 3 que "el bebé tuvo una semana que decían que tenía cólico del lactante". "El día 8 de enero lo llevamos al pediatra, después de llevarlo a cuatro hospitales diferentes y en todos era cólico del lactante. Cuando subimos a casa y el niño entra en estado convulsivo, lo llevamos al hospital de Calella, en Barcelona, lo derivan al d'Hebron. Entonces el niño seguía convulsionando, le hacen pruebas y la conclusión cuando le hacen el TAC, el día 4, vieron dos manchas que eran sangre. No sabían si eran coágulos o derrames", explica

La madre añade, que "esperaron al día 7 para hacerle una resonancia magnética en la cuál encuentran hemorragia del lado frontal de la cabeza, en el cerebro, desprendimiento de retina, de cerebelo y del cerebro".

Junto a eso "el niño tenía fracturas de costillas nuevas y viejas. El papá se derrumbó y confesó el maltrato hacia el bebé", declara la madre.

"El bebé está muy grave, se encuentra en estado de coma", por lo que la madre cuenta que el lunes se reunirán para decirles que "le van a hacer. No se sabe aún si van a desconectar al bebé, si es operar al bebé...", comenta la madre.

Sobre el presunto autor, el padre, cuenta que su comportamiento "era normal, era un padre que cambiaba pañales, que daba biberones, que se despertaba por la noche. Tenía una buena relación conmigo". A lo admite que "nunca hubo maltrato físico" hacia ella en los casi dos años de relación. A lo que comenta que el padre "no es consciente, él no sabía que le haría tanto daño al bebé, pero no es consciente de la situación". Es como que está en una burbuja". A lo que añade que "simplemente estrés de que el bebé llorara y no se callaba" Unos hechos que según ella no ocurrieron en su presencia.

Al niño "lo han pinchado, le han hecho punción lumbar, le han hecho placas", y según la madre porque "el padre no decía lo que tenía. Que había sido él el que le había maltratado. Afirma que ella "no sabía nada de esto".

Desde los hechos no ha visto al padre del bebé aunque reconoce que "ni quiere verlo y tiene una orden de alejamiento. En el caso de que mi hijo sobreviva, y me den la custodia, no quiere que el padre se acerque al bebé".

Del bebé se está haciendo cargo el Estado, según la madre por no saber "quién había sido". "Ahora que se sabe que ha sido el papá, estoy en proceso de solucionar todo".