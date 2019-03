El puerto de Valencia acoge un macro botellón para recibir la primavera

Es la 'Live Spring', la fiesta de la primavera. Una macrofiesta privada dirigida principalmente al mundo universitario y que ha reunido hoy a miles de jóvenes frente al puerto de Valencia.

Durante diez horas, se dedican a beber alcohol, comer paella y escuchar música. Los jóvenes han ido llegando cargados con cubos llenos de bebida en envases de plástico.

Las autoridades vigilan el recinto para que no se beba alcohol fuera de él, no se ensucie y no se generen molestias acústicas. En ese caso, el ayuntamiento podrá sancionar a los responsables.

El recinto, situado junto al circuito urbano de Fórmula Uno, cuenta con tres escenarios donde sonará tanto pop-rock comercial como música techno y podrá cantarse en modalidad "karaoke", además de albergar representaciones teatrales y espectáculos musicales hasta las 22.00 horas, cuando terminará la fiesta.

En su interior se ha instalado un hospital de campaña, hay tres ambulancias y un equipo de seguridad integrado por 30 personas, y se cuenta con patrullas de limpieza para evitar que se degraden las inmediaciones.

Los universitarios han pagado entre diez y veinte euros por tener derecho a entrar al recinto, recibir medio litro de cerveza y una ración de paella. Los asistentes han acudido en grupos, uniformados con camisetas con lemas como "ADEsparramar", "Pink ladies", "Sonríe si eres de la UPV", "Fisioterapia, la mejor mano que te puede tocar" o "Lléname el vaso que tengo falta de liquidez".