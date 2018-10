Lucía, la hija del guardia civil asesinado: "No sé que no voy a volver a ver a mi padre, todavía no soy consciente y me da miedo serlo"

"Es un héroe", así quiere Lucía Arcos que se recuerde a su padre, el guardia civil que murió tras darle el alto a un delincuente que le disparó en Granada.

Después de publicar una emotiva carta, la hija de José Manuel Arcos ha explicado en Espejo Público que "todo el mundo que lo conoce sabe cómo es como persona, lo que vale".

"Mi padre es lo más grande y lo va a seguir siendo", dice Lucía después de asegurar que "podía tenerle rencor a la Guardia Civil por llevarse a mi padre, pero no tiene culpa porque mi padre vivía para la Guardia Civil".

Reconoce que "todavía no me hago a la idea. No sé que no voy a volver a ver a mi padre, todavía no soy consciente y me da miedo serlo".