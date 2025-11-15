Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Última hora
Lotería de Navidad 2025
sociedad
Sucesos

Narcotráfico

Barbate, refugio habitual de las narcolanchas durante los temporales

La borrasca Claudia ha agravado el problema: el mal tiempo obliga a los narcos a buscar refugio.

Barbate, refugio habitual de las narcolanchas durante los temporales

Barbate, refugio habitual de las narcolanchas durante los temporales

Publicidad

Marta Ojeda
Publicado:

Ocurre en Cádiz, en Barbate, y también en Huelva. Son embarcaciones de alta velocidad, con motores potentes, que llegan a la costa buscando escapar del mar embravecido por el viento y el oleaje. Lo preocupante es que lo hacen con total tranquilidad, como ha ocurrido en Barbate, donde tres narcolanchas permanecen amarradas desde el pasado jueves.

La Guardia Civil mantiene cerrados los accesos al puerto para evitar que reciban ayuda como comida o ropa desde tierra. Sin embargo, no se trata de un caso aislado. La provincia de Huelva también sufre el uso del temporal como aliada por parte del narcotráfico.

Esta misma mañana, en la zona del Terrón, tres tripulantes han sido detenidos tras una persecución con la Guardia Civil. Un agente cayó al agua, pero resultó ileso y sus compañeros dispararon al aire para evitar un posible atropello.

Una situación que recuerda a episodios anteriores, como el asesinato de dos guardias civiles en el puerto de Barbate en febrero de 2024. Desde entonces, los sindicatos policiales reclaman más medios y una respuesta firme del Gobierno ante lo que consideran una situación de impunidad y parálisis institucional. Denuncian que estas maniobras exhiben la impunidad del narco y la indefensión de los cuerpos de seguridad ante la falta de recursos.

De momento, mientras el temporal dura, el narco parece encontrar espacios donde operar a plena luz del día, con el agua como escudo y la costa como escondite.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.

Puedes ver el informativo completo 'Noticias Fin de Semana' en Atresplayer.

No sabía que estaba embarazada y acaba dando a luz en su casa: "Pensé que comí algo que me sentó mal"

Agentes de la Policía Local de València asisten a una joven que ha dado a luz en su domicilio, en el barrio de El Cabanyal.

Publicidad

Sociedad

Imagen del presidente de Vigo,

Vigo enciende la Navidad bajo la lluvia y con un público entregado

Manifestación Bilbao

Queman contenedores al paso de la segunda manifestación por Palestina en Bilbao

Bicicleta

Más de 100 bicicletas “olvidadas” desde 2012 esperan a su dueño en un depósito policial de Vilafranca

Barbate, refugio habitual de las narcolanchas durante los temporales
Narcotráfico

Barbate, refugio habitual de las narcolanchas durante los temporales

Imagen de un agente de la Guardia Civil.
DISPUTA FAMILIAR

Una menor de 17 años mata a su cuñada en Asturias

Vehículo de Bombers de la Generalitat.
Lloret de Mar

En estado grave una niña tras ser rescatada del mar en Girona

La menor sufrió una parada cardiorrespiratoria tras ser arrastrada por las corrientes y fue evacuada a un hospital.

El chalet donde se han encontrado los cuerpos sin vida
MUERTE VIOLENCIA

Encuentran a una pareja muerta con signos de violencia en Alpedrete

Un varón y una mujer de 60 años han sido encontrados sin vida en su domicilio.

Noticias de hoy, martes 30 de septiembre de 2025

Noticias de hoy, sábado 15 de noviembre de 2025

Cayuco

Salvamento Marítimo rescata a dos cayucos con 355 personas en sur de El Hierro

Imagen de la Audiencia Provincial de Almería

Abandona a su pareja en un descampado de Almería tras dejarle inconsciente de una patada en el abdomen

Publicidad