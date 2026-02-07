¿Quién restablece mi honor y los tres años de sufrimiento?

El subteniente Óscar C.L. tiene una dilatada carrera como Guardia Civil. Su primer destino fue Olot, 1992, y como él mismo dice con ironía,"la suerte le persigue". En su primer día de trabajo tuvo lugar el famoso secuestro de Mari Ángeles Feliú, conocida desde entonces como la farmacéutica de Olot, Gerona. Raptada el 20 de noviembre de 1992 y liberada tras 492 días de cautiverio. Uno de los secuestros más largos, fuera de los cometidos por ETA, en los que se demostró la implicación de policías locales. En este escenario se estrenó nuestro protagonista. De Olot pasó como Jefe de Equipo Operativo a L'Estartit y de aquí como agente del Servicio de Asuntos internos de la Guardia Civil, SAI, a Vilagarcía de Arousa, durante 17 años. Aquí colaboró con José Antonio Vázquez Taín, el juez azote de la droga en la zona. Su último destino, Ocaña, Toledo, se convirtió en la pesadilla que ha durado tres años.

La trampa del amor y la película del agente y la "madame"

Óscar, divorciado, se enamora de Roxana, también encausada y ahora también libre y con caso archivado. Esta mujer era la administradora única de un prostíbulo, el Karma, situado en el polígono industrial de Ontígola, pero él dice que "no investiga" a las personas con las que se relaciona o de las que se enamora. Cuando Óscar inicia esta relación sentimental la Policía Nacional tiene una investigación en curso de una amiga de esta ex pareja, Roxana. Los investigadores se fijan en el "Guardia civil y la madame, ya tienen la película", dice el subteniente. Siguen los pasos de los cuatro, Óscar, Roxana, su amiga y el novio de la amiga. Les siguen por Madrid en una visita a la embajada de Kuwait, donde Roxana cree que puede vender quesos veganos, que ella produce. Balizan el coche de Óscar y le siguen también en desplazamientos de ocio con otros compañeros. Óscar no está seguro de que le estén siguiendo, pero en una ocasión detecta a una pareja de agentes, al fin y al cabo, él ha hecho lo mismo como agente del Servicio de Asuntos Internos. No se lo creía, en un principio no pensaba que era a él, no hacía nada distinto por despistar a nadie. Repite varias veces durante la entrevista que "no tenía nada que esconder, que me sigan ya se aburrirán".

El día de la detención

El 14 de marzo de 2023 se precipita la detención. No hay muchos más seguimientos. Los investigadores irrumpen en su casa en Ocaña, la registran, no encuentran nada. Registran también la casa de su vecino, nada. Se llevan detenidas a seis personas, entre ellas a su exnovia Roxana, pero salen en libertad con medidas cautelares al día siguiente. Ese día empezó su pesadilla: "me acusan del abecedario del código penal, pero no tenían pruebas, ni siquiera indicios para eso." "Comandante de un puesto con la regente de un prostíbulo, ya tienen la película y me han destrozado la vida". "Si yo iba con el teniente a una boda de un juez amigo, para los investigadores estábamos haciendo contra vigilancias, dice Óscar, entonces, que le pregunten a Google maps porque nosotros aquel día seguíamos al navegador". A su juicio se ha "hecho una instrucción dolosa". "Tengo una hipoteca de mi casa y un coche que vale 6.000 euros, ¿qué blanqueo de capitales voy a hacer yo si no tengo un duro?"

Caso archivado

Cuentas bloqueadas, sin poder pagar la hipoteca, sin poder pasar la pensión de sus hijos. Óscar ha salido adelante gracias a la ayuda de su familia y de su abogada, Paloma García Sánchez, que ha creído en Óscar y en su palabra desde el primer momento. Ella y sus compañeros de bufete han conseguido sacar a la luz toda la verdad y que se archive el caso a finales de enero de este 2026. El informe de la UCO consta que con respecto al delito de blanqueo de capitales: " no se puede acreditar su participación en las actividades ligadas al proceso de blanqueo de capitales procedentes de ilícitos...". Con respecto al delito de pertenencia a grupo criminal:"no consta en las actuaciones que este entramado se haya beneficiado de ninguna información que Óscar C.L. pudiera haber facilitado". Con respecto al delito contra la salud pública, narcotráfico:" no hay base probatoria para imputar dicho delito" y así con el resto de delitos que se le imputaban hasta archivar la causa en su totalidad. Y en el juzgado número 32 de instancia de Madrid así consta: "Procédase al archivo de la causa".

Tres años como un apestado

Pasó de ser el comandante más trabajador y querido del puesto de Ocaña, con una treintena de agentes a su cargo, a que no le dejaran entrar en la comandancia de visita. Sin dinero, sin amigos, ahora empieza a recuperarlos. Ahora le llegan los mensajes por privado a su whatsapp donde le dicen, que se alegran mucho de que todo se haya resuelto de esta manera, que esperan verle pronto, parece como si para ellos no hubiera pasado tres años de purgatorio que Óscar lleva grabados en su cara, en sus ojos y en sus arrugas de no dormir durante todo este tiempo. Respecto a Roxana, su expareja, desapareció y no la juzga, no le echa en cara nada de lo sucedido, ni siquiera que de una manera u otra, se aprovechara de él. El subteniente repite que nunca le proporcionó información alguna, que no pudo aprovecharse de él. Su abogada no opina lo mismo, y Óscar reconoce que a lo mejor " no me quería tanto como creía".

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.