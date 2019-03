Las luces navideñas ya ocupan Madrid

"A mí lo que me parece bonito es lo de Gran Vía, no me lo esperaba. Parece como Nueva York la iluminación no", reconoce una de las personas presentes en el primer alumbrado de estas Navidades.

La mayoría de las luces colocadas para estas fiestas se han reciclado del año pasado y las nuevas que se incorporan al alumbrado son todas de bajo consumo, ya que persigue ahorrar hasta un 27 por ciento de la electricidad que se consume habitualmente en estas fechas. Es tiempo de colocar las luces en la calle y también en nuestras casas.

"Toda la noche, son de bajo consumo, frías, no queman para nada y son preciosas".

Y así comienza la Navidad, en la que no puede faltar la música porque como muchas personas consideran "Nos une, tiene la capacidad de hacernos felices y hacernos llorar por eso creo que es tan importante en estas fiestas tan sentidas.