Los efectos del coronavirus tras pasar cuatro meses ingresado en el hospital

Tras 40 días del fin del estado de alarma por el coronavirus, todavía hay familias que se reencuentran tras varios meses. Este es el caso de Juan Miguel, quien vuelve a casa tras pasar cuatro meses ingresado en el hospital.

Durante ese tiempo, Juan Miguel se encontraba paralizado, ya que solo podía mover el dedo meñique. Además, ha perdido 27 kilos. Todavía, tras estos meses, tiene secuelas del coronavirus; no puede caminar.

"Yo me he salvado. Amigos míos que estaban a mi vera se quedaron", explica Juan Miguel, tras pasar cuatro meses en un hospital al contagiarse de coronavirus.

Los efectos físicos y psicológicos del coronavirus

Situaciones como las de Juan Miguel se han dado desde que llegó la pandemia del coronavirus a España. Enfrentarse al coronavirus deja secuelas, tras haber pasado la enfermedad.

Un estudio publicado por la Dra. Julie Helms en The New England Journal of Medicine explica que incluso puede dañar el cerebro. También es capaz de superar la barrera hematoencefálica, que es la responsable de proteger el sistema nervioso.

Los psicólogos explican que, al pasar por una situación traumática, hay un importante impacto negativo. Por eso se recomienda seguir las indicaciones de la Organización Mundial de la Salud (OMS) e intervenir de forma temprana para conseguir reducir el impacto de la enfermedad.

En el proceso de recuperación tras pasar el coronavirus, algunos síntomas más habituales son la ansiedad, el bajo estado de ánimo, pesadillas, miedo al estigma o miedo a padecer una enfermedad. A veces también es posible tener pérdida de memoria si se ha estado hospitalizado.