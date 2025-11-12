El fenómeno de las yemas motomami inspiradas en el nuevo disco de Rosalía y Santa Teresa de Jesús

Cuando en las oficinas de este obrador de dulces típicos de Ávila escucharon que una de las canciones de LUX, el nuevo disco de Rosalía, estaba inspirada en la figura de Santa Teresa de Jesús, a su departamento de marketing se le iluminó la bombilla de la creatividad y la oportunidad. ¿Qué mejor que hacer una versión de su producto estrella, las yemas, como homenaje a la cantante?. Lo que empezó como un divertimento experimental sin muchas expectativas se ha convertido en un inesperado éxito que ha agotado toda la producción.

Ni el obrador es un convento ni quienes elaboran las yemas son monjas, pero en esta empresa, cuyos orígenes se remontan a 1860, mantienen la forma artesanal para hacer este tradicional dulce abulense. La receta se mantiene intacta desde entonces. Pero la cantante Rosalía -y más concretamente su canción Sauvignon Blanc- ha revolucionado también los ingredientes empleados.

Mara Gómez Rico es la responsable de marketing de la empresa Santa Teresa. En su equipo surgió la idea de dar una vuelta a su producto estrella y hacer una edición especial. "En cinco días desarrollamos la idea, el producto, el packaging y la campaña. Nuestra CEO siempre dice que este equipo, que está formado mayoritariamente por mujeres, es muy 'motomami'. Lo que hace Rosalía nos inspira, porque lo que hace ella de unir las raíces con el mundo moderno tiene mucho que ver con nuestra marca. Lo que ella hace con la música nosotros lo hacemos con nuestros productos", explica. Así, a la yema original se le da un baño en este vino y tras permanecer 24 horas reposando en la cámara frigorífica se le da un último toque de glass de Sauvignon blanc.

Rosalía como inspiración

Los responsables del producto analizaron con detalle el concepto que querían desarrollar basándose en el tema Sauvignon Blanc. "En esta canción, Rosalía habla de la inspiración en Santa Teresa en lo que se refiere a despojarse de todo lo material. Quedarse con lo original y con lo que realmente nos aporta valor. La importancia de disfrutar de lo auténtico", explica su responsable de marketing. "Además el encaje nos ha venido casi hecho. Nuestro logo es muy similar a la portada del disco de Rosalía. Lo que hemos hecho ha sido deconstruir el logotipo de la marca y cambiar los colores a los de la portada que hemos tenido como inspiración. Hemos hecho un híbrido que encaja perfectamente".

Esta edición especial y limitada, que se comercializa a un precio de 12,5 euros, está siendo un rotundo éxito de ventas tanto en sus tiendas físicas como en la distribución online. Desde la empresa explican que han tenido que aparcar los pedidos de la campaña de navidad para dar respuesta a la inesperada demanda. Todavía no han conseguido hacer llegar sus yemas de LUX a la artista pero están convencidos de que Rosalía podrá degustar en breve el dulce centenario que han reinventado como homenaje a su nuevo trabajo discográfico.

