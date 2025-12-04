Rosalía anuncia su gira mundial 'Lux Tour' con conciertos en Madrid y Barcelona

Rosalía ha anunciado su gira mundial 'Lux Tour' para 2026. Un panel de conciertos con los que la artista catalana dará el pistoletazo de saluda el próximo 16 de marzo del año que viene en la ciudad francesa de Lyon.

En lo que respecta a nuestro país, la cantante de 'Con Altura' tan solo ha elegido por el momento Madrid y Barcelona como destinos preferentes en nuestro país. Una gira con la que recorrerá diversos países de Europa y América.

Rosalía cantará en el Movistar Arena de Madrid los días 30 de marzo, 1,3 y 4 de abril; mientras que el Palau Sant Jordi de Barcelona será testigo del show de la artista los días 13, 15, 17 y 18 de abril.

Para comprar entradas y ver a la artista en nuestro país, la preventa de las entradas estarán disponibles a partir del 9 de diciembre a las 10 de la mañana. No será hasta el día de 11 de diciembre a las 11:00, cuando el público pueda acceder a la venta general.

De Francia a Puerto Rico: los destinos de Rosalía para su 'Lux Tour 2026'

El 'Lux Tour' arrancará el próximo 16 de marzo en Lyon. A partir de ahí, la cantante recorrerá otros destinos europeos como París, Zúrich, Milán, Lisboa, Ámsterdam, Amberes, Colonia, Berlín o Londres. Todo ello, entre los meses de marzo, abril y mayo de 2026

Al otro lado del charco, la intérprete de 'Berghain' cantará hasta en diez ciudades de Estados Unidos durante el mes de junio, incluyendo la ciudad canadiense de Toronto en sus destinos en Norteamérica.

Durante la época estival, Rosalía estará al otro lado del charco con conciertos en Bogotá, Santiago de Chile, Buenos Aires, Río de Janeiro, Guadalajara, Monterrey, ciudad de México y pondrá el broche de oro en San Juan (Puerto Rico) el 3 de septiembre.

'Lux', su disco más espiritual

Rosalía llega de nuevo a los escenarios tras la publicación de 'Lux', el cuarto trabajo discográfico de su carrera con el que la cantante ha sacado a relucir su lado más introspectivo y espiritual.

Un trabajo que cuenta con hasta 13 idiomas a través de las 18 canciones del disco. El ADN de este disco es espiritual con el que la cantante apela a las santas. "Son santas de todo el mundo y sus contextos son de culturas distintas, provienen de religiones diferentes, y todo esto me ha permitido ampliar mis horizontes y mi idea de la espiritualidad", ha declarado la artista en El País.

El éxito de este disco ha sido atroz; 'Lux' se ha convertido el mayor debut de un disco de una artista hispana en la historia de Spotify, con 42'1 millones de reproducciones en su primera jornada.

