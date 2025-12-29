Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Última hora
Lotería de Navidad 2025
sociedad
Sucesos

Temporal

Localizan sin vida al motorista desaparecido tras el temporal en Granada

El dispositivo de búsqueda halla el cuerpo del joven arrastrado por el agua en Íllora.

Localizan sin vida al motorista desaparecido tras el temporal en Granada

Localizan sin vida al motorista desaparecido tras el temporal en GranadaEuropa Press

Publicidad

El dispositivo de emergencia desplegado en el municipio de Íllora ha localizado el cuerpo sin vida del motorista de 20 años que permanecía desaparecido desde el pasado fin de semana tras ser arrastrado por la corriente durante un episodio de lluvias intensas en la provincia de Granada. El hallazgo se produjo durante la madrugada de este lunes, según han confirmado fuentes municipales.

El joven, identificado como Adrián, desapareció cuando intentaba cruzar con su motocicleta el arroyo de la Cañada, cuyo caudal había aumentado de forma notable a causa del temporal. Desde ese momento, se activó un operativo de búsqueda que se ha mantenido activo durante varias jornadas.

Hallazgo durante la madrugada

El cuerpo fue localizado en la tarde del domingo y el levantamiento se realizó alrededor de las 4.00 horas de este lunes. Tras la intervención judicial, los restos fueron trasladados al Centro Anatómico Forense, donde se le practicará la autopsia correspondiente para determinar las circunstancias del fallecimiento.

El cadáver del joven ha aparecido a unos 3 kilómetros del punto en el que desapareció.

Las tareas de rastreo se han desarrollado en un entorno marcado por la acumulación de agua y la dificultad de acceso a determinadas zonas del cauce. En el dispositivo han participado efectivos de distintos cuerpos de emergencia, que han trabajado de forma continuada pese a las condiciones adversas.

Tres días de luto

El municipio granadino de Pinos Puente vive desde este lunes jornadas de duelo oficial por la muerte del joven de 22 años, vecino de Zujaira, que fue arrastrado por la corriente cuando intentaba cruzar en moto el arroyo de la Cañada, en el término municipal de Íllora, durante el fuerte temporal de lluvias.

El alcalde de Pinos Puente, Iván Fernández, ha explicado que el Ayuntamiento ha decidido suspender las actividades previstas para los próximos días festivos y decretar tres jornadas de luto oficial, con las banderas ondeando a media asta. Fernández ha señalado que el joven era muy conocido en la zona, especialmente en Zujaira y Fuensanta, y que su desaparición y posterior hallazgo han dejado a los vecinos "consternados". "Era muy conocido, muy risueño y los vecinos están hoy destrozados porque además era muy joven", ha afirmado el regidor, que ha avanzado que se guardará un minuto de silencio, aún sin fecha concreta.

La desaparición se produjo entre las 10.30 y las 11.00 horas del domingo en la carretera GR-3409, entre Puerto Lope y Obéilar, cuando el joven trataba de cruzar el arroyo junto a un amigo. La fuerza del agua lo arrastró y fue su acompañante quien dio aviso a los servicios de emergencia. El operativo permitió localizar la motocicleta, pero no al joven hasta la madrugada de este lunes, cuando voluntarios hallaron el cuerpo a tres kilómetros del punto inicial. Agentes del Greim de la Guardia Civil se encargaron del rescate.

Con este fallecimiento, el temporal ha causado ya dos muertes en Andalucía. El presidente de la Junta, Juanma Moreno, ha trasladado su apoyo a las familias.

Episodio de lluvias intensas

El suceso se enmarca en un temporal que ha dejado lluvias persistentes y fenómenos eléctricos en amplias zonas del país. La Agencia Estatal de Meteorología ha informado de una actividad eléctrica elevada en la Comunitat Valenciana durante la misma jornada, en un contexto calificado como excepcional.

Las autoridades insisten en extremar la precaución ante crecidas repentinas en cauces y pasos inundables.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.

El temporal arrastra una ballena muerta hasta la orilla de Platja d'Aro, en Girona

El temporal arrastra una ballena muerta hasta la orilla de Platja d'Aro, en Girona

Publicidad

Sociedad

Muere un hombre de 53 años en el incendio de una vivienda en La Taha (Granada)

Muere un hombre tras el incendio de una vivienda en la Taha, Granada

Localizan sin vida al motorista desaparecido tras el temporal en Granada

Localizan sin vida al motorista desaparecido tras el temporal en Granada

Noticias de hoy

Noticias de hoy, lunes 29 de diciembre de 2025

rescate
Rescate Valencia

Vídeo | El momento en el que los equipos de emergencia rescatan a una pareja de ancianos en Carcaixent

Acuerdo entre el Gobierno de Guatemala y la guerrilla
Efemérides

Efemérides de hoy 29 de diciembre de 2025: ¿Qué pasó el 29 de diciembre?

Correr la San Silvestre: el rito para empezar el nuevo año "con buen pie"
SAN SILVESTRE

Correr la San Silvestre: el rito para empezar el nuevo año "con buen pie"

Hace exactamente un siglo que comenzó en Sao Paulo, Brasil, una singular tradición: despedir el año corriendo. La San Silvestre tiene miles de adeptos en nuestro país. Hemos comprobado cómo la están preparando para empezar el año "con buen pie".

Comer 12 uvas en Nochevieja
Nochevieja

Las doce uvas, bajo lupa: crecen las alternativas para evitar atragantamientos en Nochevieja

Familias de toda España revisan la tradición de las doce uvas y optan por alternativas más seguras sin renunciar a las campanadas.

Incendio Zamora

Meses después de los incendios, los pueblos zamoranos continúan devastados

Imagen del garaje donde sucedieron los hechos

Investigan si el coche calcinado en el garaje de Mallorca fue provocado por un maltratador

Noticias de hoy, viernes 17 de octubre de 2025

Noticias de hoy, domingo 28 de diciembre de 2025

Publicidad