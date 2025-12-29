Localizan sin vida al motorista desaparecido tras el temporal en Granada

El dispositivo de emergencia desplegado en el municipio de Íllora ha localizado el cuerpo sin vida del motorista de 20 años que permanecía desaparecido desde el pasado fin de semana tras ser arrastrado por la corriente durante un episodio de lluvias intensas en la provincia de Granada. El hallazgo se produjo durante la madrugada de este lunes, según han confirmado fuentes municipales.

El joven, identificado como Adrián, desapareció cuando intentaba cruzar con su motocicleta el arroyo de la Cañada, cuyo caudal había aumentado de forma notable a causa del temporal. Desde ese momento, se activó un operativo de búsqueda que se ha mantenido activo durante varias jornadas.

Hallazgo durante la madrugada

El cuerpo fue localizado en la tarde del domingo y el levantamiento se realizó alrededor de las 4.00 horas de este lunes. Tras la intervención judicial, los restos fueron trasladados al Centro Anatómico Forense, donde se le practicará la autopsia correspondiente para determinar las circunstancias del fallecimiento.

El cadáver del joven ha aparecido a unos 3 kilómetros del punto en el que desapareció.

Las tareas de rastreo se han desarrollado en un entorno marcado por la acumulación de agua y la dificultad de acceso a determinadas zonas del cauce. En el dispositivo han participado efectivos de distintos cuerpos de emergencia, que han trabajado de forma continuada pese a las condiciones adversas.

Tres días de luto El municipio granadino de Pinos Puente vive desde este lunes jornadas de duelo oficial por la muerte del joven de 22 años, vecino de Zujaira, que fue arrastrado por la corriente cuando intentaba cruzar en moto el arroyo de la Cañada, en el término municipal de Íllora, durante el fuerte temporal de lluvias. El alcalde de Pinos Puente, Iván Fernández, ha explicado que el Ayuntamiento ha decidido suspender las actividades previstas para los próximos días festivos y decretar tres jornadas de luto oficial, con las banderas ondeando a media asta. Fernández ha señalado que el joven era muy conocido en la zona, especialmente en Zujaira y Fuensanta, y que su desaparición y posterior hallazgo han dejado a los vecinos "consternados". "Era muy conocido, muy risueño y los vecinos están hoy destrozados porque además era muy joven", ha afirmado el regidor, que ha avanzado que se guardará un minuto de silencio, aún sin fecha concreta. La desaparición se produjo entre las 10.30 y las 11.00 horas del domingo en la carretera GR-3409, entre Puerto Lope y Obéilar, cuando el joven trataba de cruzar el arroyo junto a un amigo. La fuerza del agua lo arrastró y fue su acompañante quien dio aviso a los servicios de emergencia. El operativo permitió localizar la motocicleta, pero no al joven hasta la madrugada de este lunes, cuando voluntarios hallaron el cuerpo a tres kilómetros del punto inicial. Agentes del Greim de la Guardia Civil se encargaron del rescate. Con este fallecimiento, el temporal ha causado ya dos muertes en Andalucía. El presidente de la Junta, Juanma Moreno, ha trasladado su apoyo a las familias.

Episodio de lluvias intensas

El suceso se enmarca en un temporal que ha dejado lluvias persistentes y fenómenos eléctricos en amplias zonas del país. La Agencia Estatal de Meteorología ha informado de una actividad eléctrica elevada en la Comunitat Valenciana durante la misma jornada, en un contexto calificado como excepcional.

Las autoridades insisten en extremar la precaución ante crecidas repentinas en cauces y pasos inundables.

