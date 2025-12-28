Noticias de hoy, domingo 28 de diciembre de 2025

El temporal que deja avisos por desbordamientos y lluvias torrenciales, la búsqueda de los españoles desaparecidos en un naufragio en Indonesia y la reunión entre Trump y Zelenski, entre las noticias que marcan la jornada de hoy, domingo 28 de diciembre de 2025.

Envían un Es-Alert en Murcia por riesgo de desbordamiento y aumenta el caudal del Segura en Valencia

La inestabilidad meteorológica continúa afectando a gran parte de España este domingo por el avance de un sistema de bajas presiones desde el suroeste al sureste peninsular. La Aemet mantiene avisos por lluvias intensas, especialmente en el Mediterráneo y el sur.

En la cuenca del río Segura se ha activado la alerta hidrológica ante el aumento del caudal. Las autoridades piden extremar la precaución, evitar las riberas y comunicar cualquier incidencia a los servicios de emergencia. En la provincia de Valencia hay aviso naranja por fuertes precipitaciones y amarillo por tormentas.

En Murcia, el Gobierno regional ha enviado mensajes Es-Alert en Beniel y zonas cercanas por riesgo de desbordamientos. La Aemet ha elevado a rojo el aviso en la Vega del Segura, donde se han registrado acumulaciones muy elevadas de lluvia y cortes de carreteras, como en la RM-23.

En Málaga, los avisos meteorológicos han finalizado tras una noche muy complicada, con más de 300 incidencias, desalojos, rescates y una crecida histórica del río Guadalhorce. Aunque el caudal ya desciende, el temporal ha provocado interrupciones en el transporte ferroviario y la activación de planes de emergencia en Andalucía, donde se han contabilizado más de 300 actuaciones. Almería y Granada mantienen avisos naranjas durante el día.

Las lluvias, junto con la nieve y el hielo, están causando problemas en numerosas carreteras secundarias de varias comunidades, con vías cortadas y restricciones en zonas de montaña. La DGT recomienda evitar desplazamientos innecesarios y consultar el estado del tiempo y de las carreteras, especialmente durante la operación especial de tráfico navideña.

En contraste, el Cantábrico presenta tiempo más estable, mientras que en Baleares y Canarias se esperan lluvias débiles y dispersas, sin fenómenos adversos destacados.

Indonesia amplía la búsqueda de un español y sus tres hijos tras un naufragio turístico

Los servicios de rescate de Indonesia han ampliado este domingo el operativo para localizar a un ciudadano español y tres menores desaparecidos tras el naufragio de una embarcación turística ocurrido el viernes cerca de la isla de Padar, al este de Bali. La búsqueda entra en su tercer día con un importante despliegue de medios humanos y marítimos.

En el dispositivo participan unas 80 personas, apoyadas por varias embarcaciones, buzos especializados y fuerzas de seguridad, a los que se sumarán nuevos rescatistas llegados en barco desde otras zonas. Los trabajos se centran ahora en hallar el casco del buque hundido, ya que, según el capitán, los desaparecidos se encontraban en sus camarotes en el momento del accidente.

El naufragio del barco KM Putri Sakinah, ocurrido el viernes por la noche y presuntamente causado por un fallo del motor, activó de inmediato un operativo de emergencia. La zona de búsqueda se ha ampliado hasta más de cinco millas náuticas, favorecida por una mejora del estado del mar. El Ministerio español de Asuntos Exteriores sigue en contacto con la familia y la Embajada en Yakarta presta asistencia consular.

Entre los supervivientes se encuentran Andrea Ortuñoy una de sus hijas, además de varios tripulantes y un guía. Continúan desaparecidos su esposo, Fernando Martín Carreras, exfutbolista y entrenador del Valencia CF Femenino B, y tres menores procedentes de relaciones anteriores. La familia ha agradecido públicamente el esfuerzo de los equipos de rescate y ha pedido que la búsqueda se prolongue más allá de los plazos habituales.

La niña rescatada regresará próximamente a Valencia, mientras su madre permanecerá en Indonesia siguiendo el operativo. Los familiares, profundamente afectados, han emitido un comunicado conjunto en el que expresan su gratitud por el apoyo recibido y su confianza en que los trabajos continúen hasta encontrar a los desaparecidos.

Rusia sigue atacando Ucrania a pesar de la reunión entre Zelenski y Trump para alcanzar la paz

Rusia ha intensificado los ataques contra Ucrania en las horas previas a la reunión prevista en Florida entre el presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, y el presidente de Estados Unidos, Donald Trump. Las ofensivas han afectado principalmente a zonas civiles e infraestructuras clave.

En la región de Jersón, los bombardeos rusos alcanzaron áreas residenciales y servicios esenciales, provocando incendios y cortes de suministro eléctrico en parte de la ciudad. Las autoridades locales han informado de daños importantes y continúan evaluando posibles víctimas. Durante la noche también se registraron ataques en la región de Dnipropetrovsk, donde resultaron dañados un centro educativo, una explotación agrícola y un gasoducto. Estas acciones se suman al ataque previo en Kiev, que dejó al menos un fallecido y varios heridos, y que Zelenski vinculó a la respuesta rusa a los intentos de avanzar hacia la paz.

Por su parte, Rusia afirmó haber derribado numerosos drones ucranianos. Según su Ministerio de Defensa, alrededor de 25 aparatos fueron abatidos durante la noche, principalmente en regiones alejadas de Moscú, mientras que a lo largo del día las defensas antiaéreas interceptaron más de un centenar de drones adicionales.

En el ámbito diplomático, Zelenski realizó una escala en Canadá antes de su encuentro con Trump. Tras reunirse con el primer ministro canadiense, Mark Carney, Ottawa anunció un paquete de apoyo a Ucrania valorado en unos 1.552 millones de euros. La ayuda se articulará mediante instrumentos financieros, incluyendo la ampliación de la suspensión del pago de deuda y garantías de préstamos para facilitar el acceso de Ucrania a financiación internacional.

