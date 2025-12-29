Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Muere un hombre tras el incendio de una vivienda en la Taha, Granada

El suceso se ha producido sobre las 4:00 de la madrugada, cuando varias llamadas al 112 alertaban de una intensa humareda que salía de una vivienda ubicada en la calle Palenque Pitres, en La Taha.

Muere un hombre de 53 a&ntilde;os en el incendio de una vivienda en La Taha (Granada)

Marta Ojeda
Publicado:

Un hombre de 53 años ha fallecido esta madrugada en el incendio de una vivienda en La Taha, un pequeño municipio de la comarca granadina de La Alpujarra. Según ha informado el 112, el fuego se declaró poco antes de las 4:00 horas, cuando varios vecinos alertaron de una gran cantidad de humo saliendo de una casa de una sola planta en la calle Palenque Pitres, y de la posible presencia de una persona en el interior.

De inmediato, se movilizó a los Bomberos de Cádiar, al 061 y a la Guardia Civil. Una vez en el lugar, los servicios de emergencia confirmaron la muerte del propietario de la vivienda, previsiblemente por inhalación de humo.

Los bomberos no pudieron hacer nada más que sofocar el fuego, que ya había consumido gran parte de la casa. La Guardia Civil ha activado el protocolo judicial y se investigan las causas del incendio.

Incendio en Cuidad Real

También hoy, una mujer de 84 años ha resultado herida con quemaduras en las manos y por inhalación de humo a causa de un incendio originado en el brasero eléctrico de una vivienda unifamiliar situada en la avenida Juan Carlos I, en Puerto Lápice (Ciudad Real). Según han informado fuentes del Servicio de Urgencias y Emergencias 112 de Castilla-La Mancha, el aviso del suceso se recibió a las 00.56 horas de este lunes.

El fuego se inició al prender las faldillas de una mesa camilla, lo que provocó las lesiones de la mujer, que fue atendida en el lugar por un médico de urgencias y posteriormente trasladada al hospital Mancha Centro de Alcázar de San Juan. Hasta el lugar del incidente también se desplazaron efectivos de los bomberos de Alcázar y de la Guardia Civil.

