Investigan si el coche calcinado en el garaje de Mallorca fue provocado por un maltratador

El incendio que obligó este sábado a desalojar a 80 personas en dos bloques de un edificio de sa Coma, en Mallorca, pudo estar relacionado con la violencia de género. Según el 'Diario de Mallorca', una de las hipótesis de la Guardia Civil es que el fuego iniciado en el coche estacionado en un aparcamiento pudo haber sido intencionado.

Los agentes barajan esta posibilidad porque el vehículo pertenecía a una mujer víctima de violencia de género en riesgo alto y en el interior del coche se encontró una sustancia acelerante de las llamas.

Por el momento, no hay ninguna persona detenida y está previsto que los agentes del Laboratorio de Criminalística se desplacen el lunes por la mañana hasta sa Coma para llevar a cabo una inspección del coche y tratar de encontrar el foco del incendio.

Más de 60 personas desalojadas tras el incendio

El fuego se inició en torno a las 7:30 horas de la mañana en un coche estacionado en el aparcamiento subterráneo de un edificio ubicado en la calle Ficus de sa Coma, en el término municipal de Sant Llorenç des Cardassar.

En poco tiempo, las llamas cobraron una gran virulencia y se propagaron por los dos bloques de vivienda. Ante la rápida propagación, el edificio tuvo que ser "evacuado con urgencia", tal y como explicó Xisco Bonnín, jefe de los Bomberos de Mallorca.

Hasta el lugar del siniestro se desplazaron rápidamente efectivos de la Guardia Civil y agentes de la Policía Local de Sant Llorenç. Desde el primer momento, la prioridad de los agentes fue realizar el desalojo inmediato de los vecinos de los dos bloques de viviendas afectados.

Por ello, mientras los bomberos trabajaban en la extinción de las llamas, unas 60 personas fueron desalojadas. En concreto, esos 60 vecinos pertenecían al bloque donde estaba el garaje afectado por el incendio. Los vecinos del otro bloque permanecieron confinados en sus viviendas.

Cuatro intoxicados por humo

Tras llevar a cabo los desalojos, los servicios de emergencia tuvieron que atender a 23 personas por inhalación de humo. 19 de ellas fueron asistidas en el mismo lugar y cuatro tuvieron que ser trasladadas al Hospital de Manacor en estado leve.

El 061 montó un hospital de campaña frente al complejo de apartamentos de seis plantas, donde los Bomberos de Mallorca y la Policía Local han desalojado preventivamente a unos 60 vecinos por un incendio que se ha originado en un aparcamiento subterráneo.

Los vecinos no podrán volver a sus viviendas porque el edificio ha sufrido "daños estructurales"

Alrededor de las 9:30 horas, el incendio se declaró controlado y poco después extinguido. No obstante, un total de 25 personas tuvieron que estar alojadas en el polideportivo municipal de sa Coma y tendrán que estar allí durante cuatro o cinco días. Esta medida se tomó después de que los Bomberos estimaron que había importantes daños estructurales en el edificio.

Tal y como explicó el director insular de Emergencias, Joan Fornàs, a causa del incendio, el edificio afectado presenta daños estructurales porque todas las conducciones de agua "se han quemado en el subterráneo, al igual que todo el cableado, por lo que no hay servicios".

