Meses después de los incendios, los pueblos zamoranos continúan devastados

Los incendios de este verano dejaron miles de hectáreas quemadas. Los paisajes han cambiado completamente, pese a los trabajos de urgencia y las ayudas. Desde octubre empezaron las tareas de recuperación de las zonas. Sin embargo, en zonas como la comarca de Ayóo de Vidriales, en Zamora, se tuvieron que frenar el 19 de diciembre por las fuertes lluvias. Los trabajos se retomarán el 7 de enero, ya que ha coincidido el temporal con las fiestas navideñas.

"Este año por Navidad no ha venido mucha gente que solía hacerlo"

Por otro lado, lo peor de los incendios fue que el fuego llegó a algunos municipios. En esta misma zona, por ejemplo, entró en varias zonas. En Carracedo se quemaron 10 viviendas en total, 2 de ellas habitadas. "Fue un camino de tristeza", señala Laureano Ballesteros, alcalde del municipio. Por suerte no hubo heridos, pero Laureano señala que estas fiestas no serán lo mismo. "Este año por Navidad no ha venido mucha gente que solía hacerlo. Nos daban esa alegría, pero por los incendios este año han decidido no venir. Solamente ha venido una pareja". Han sido 10 personas las que este año no han ido a Carracedo a celebrar la Navidad. Sin embargo, para el municipio es algo muy notable porque ahora mismo hay solamente 9 personas en el pueblo.

Aún así, Laureano es positivo y ya se plantea las fiestas del verano. "Esperamos que para las fiestas de agosto, a las fiestas de San Luca y San Miguel. Haremos el 21, 22 y 23 de agosto haremos una merienda para todos los del pueblo y para toda la gente que se quiera acercar".

En Ayóo de Vidriales también llegaron las llamas. No alcanzaron ninguna vivienda, pero llegó a algunos patios traseros y estructuras del pueblo, provocando pánico entre los que estaban en Ayóo. "Yo tenía que ocuparme de 3 municipios que pertenecen a la misma comarca, tenía que repartir mi mente en intentar solucionar los problemas de los 3", señala Daniel Martínez, alcalde del municipio. Y es que han pasado ya muchos meses, pero las llamas han dejado huella. "Es un recuerdo que no se va a ir, que no se va a borrar", señala Paulino Gutiérrez, teniente alcalde de Ayóo de Vidriales.

"No soy bombero, pero les ayudaba en lo que podía"

En este municipio tampoco serán las navidades iguales, aunque también son positivos. Rafael, vecino del municipio, ayudó durante el verano en las labores de extinción. "Hice lo que pude y hasta donde pude. No soy bombero, pero les ayudaba en lo que podía sin entorpecer a los profesionales", señala. Asegura que ama a su pueblo y que ahora al dar paseos y ver todo quemada se llena de tristeza. "Pero la vida sigue, no para. Lo que hay que hacer es luchar y continuar", muestra de forma muy positiva. Señala que pasará las navidades en el pueblo, disfrutando de los paseos. Y es que a pesar de la tragedia siguen celebrando la vida.

