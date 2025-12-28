Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Correr la San Silvestre: el rito para empezar el nuevo año "con buen pie"

Hace exactamente un siglo que comenzó en Sao Paulo, Brasil, una singular tradición: despedir el año corriendo. La San Silvestre tiene miles de adeptos en nuestro país. Hemos comprobado cómo la están preparando para empezar el año "con buen pie".

Imagínense tener nuestra ciudad, más engalanada que nunca, literalmente a nuestros pies. Ese es el mejor premio de correr la San Silvestre. Más de mil doscientas localidades de nuestro país la organizan cada treinta y uno de diciembre. Una manera inmejorable, para los que la hemos experimentado, de acabar el año, aunque eso sí... si queremos acabar dignamente, es necesaria cierta preparación. "¿Qué es lo qué ves de especial a esta carrera?" le preguntamos a Raquel.

"Pues mucha gente disfrazada, música en directo... la carrera es muy recomendable... puedes hacerla con amigos, puedas hacerla con familiares... " nos comenta entusiasmada. "Es verdad que tienes agujetas, sí, pero en cambio, cenas mejor" afirma Jorge, de profesión, periodista.

San Silvestre es la oportunidad de tener la ciudad a nuestros pies

"¿Qué tipo de entrenamiento se hace para una prueba así?" le preguntamos Javier Pérez, entrenador del Tigers Running Club. "Bueno, pues cualquier tipo de entrenamiento que te sirva para una carrera de diez kilómetros... Tienes que combinar rodajes suaves para construir la base aeróbica y también series a alta intensidad para correr en carreras de diez kilómetros... al fin y al cabo, vas a estar corriendo una hora... un hora y cuarto" nos responde Javier. "¿Es bonito sentirse dueño de tu ciudad al menos durante una hora?" le preguntamos a Vicente. "Sí, por supuesto... no hay coches en el recorrido y la ciudad es para ti" afirma.

A pesar de su carácter festivo, es necesario prepararse bien

La mexicana Beatriz hace énfasis en la dureza de estos diez kilómetros: "Aunque tú ya veas que no puedas más, la gente te anima aunque tú no puedas más, y eso está fenomenal"

"Y empiezas el año sintiéndote bien, porque te encuentras pletórico, te encuentras a gusto" remata Jorge y Raquel concluye: "Y bueno, es la mejor manera de empezar el año y la mejor despedida del año dosmil veinticinco"

Y sólo falta desear... ¡¡Feliz año!!... con las zapatillas puestas...

