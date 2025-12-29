Efemérides de hoy 29 de diciembre de 2025: ¿Qué pasó el 29 de diciembre?

El 29 de diciembre de 1996, Guatemala pone fin a más de tres décadas de violencia con la firma del Acuerdo de Paz Firme y Duradera entre el Gobierno y la guerrilla de la Unidad Revolucionaria Nacional Guatemalteca (URNG). El pacto cierra un conflicto armado interno que comenzó en 1960 y que dejaba una cifra estremecedora: más de 200.000 muertos y desaparecidos, además de millones de desplazados. La guerra, marcada por masacres y violaciones sistemáticas de derechos humanos, golpeó con especial crudeza a las comunidades indígenas. La firma fue el resultado de años de negociaciones bajo mediación internacional y abrió la puerta a reformas profundas, como la creación de una nueva Policía Nacional Civil y el compromiso de reducir el papel militar en la vida política.

Sin embargo, la paz no significó el fin inmediato de las heridas. Los acuerdos contemplaban reparación a las víctimas, reconocimiento de los pueblos indígenas y democratización del Estado, pero su cumplimiento ha sido irregular. Tres décadas después, persisten la impunidad y las demandas de justicia, aunque se han dado pasos históricos, como los juicios por genocidio y violencia sexual. El acuerdo de 1996 no solo cerró la guerra más prolongada de América Latina, sino que marcó el inicio de un camino complejo hacia la reconciliación, donde la memoria y la verdad siguen siendo pilares pendientes para consolidar una paz real.

Un 29 de diciembre, pero de 1587, el joven dramaturgo Lope de Vega es arrestado en el teatro de La Cruz de Madrid y encarcelado tras ser acusado de difamación contra la familia de su antigua amante, Elena Osorio, conocida como “Filis” en sus versos. Este episodio, que marcó su vida personal y literaria, se produjo en medio de una disputa amorosa que terminó en escándalo público, reflejando el carácter apasionado y polémico del autor. La condena lo llevó al destierro de la corte durante varios años, etapa en la que continuó escribiendo y consolidando las bases de su prolífica carrera teatral, que más tarde lo convertiría en uno de los grandes nombres del Siglo de Oro español.

¿Qué pasó el 29 de diciembre?

1711.- El rey Felipe V da el visto bueno para la creación de la Real Biblioteca, hoy Biblioteca Nacional de España (BNE).

1820.- Se proclama en Trujillo la independencia del Perú.

1813.- Napoleón Bonaparte obliga a su hermano José a abdicar como rey de España.

1858.- Se constituye en Madrid la Compañía de los Ferrocarriles del Norte de España para la construcción de la línea Madrid-Irún.

1863.- Tiene lugar la apertura del primer tramo del Canal de Suez: el agua del Mediterráneo se une a la del Mar Rojo.

1874.- El general Martínez Campos encabeza en Sagunto un pronunciamiento militar contra el gobierno del general Serrano y proclama rey de España a Alfonso XII.

1926.- Se inaugura en Madrid el teléfono automático.

1978.- Entra en vigor la Constitución española.

1987.- El cosmonauta soviético Yuri Romanenko toma tierra a bordo de la nave 'Soyuz TM-3', en el desierto de Kazajistán, tras permanecer 326 días en la estación espacial Mir.

2017.- En España, es detenido por agresión sexual José Enrique Abuín, "el Chicle", sospechoso de la desaparición en 2016 de la joven Diana Quer.

2022.- Muere en Brasil Pelé, futbolista brasileño de nombre Edson Arantes do Nascimento, tricampeón mundial, considerado el mejor de todos los tiempos.

¿Quién nació el 29 de diciembre?

1788.- Tomás Zumalacárregui, militar carlista español.

1850.- Tomás Bretón, compositor español.

1876.- Pau Casals, músico español.

1924.- Francisco Nieva, dramaturgo, escenógrafo y director teatral español.

1950.- Luis Alberto de Cuenca, poeta español.

1975.- María Teresa Perales, nadadora paralímpica española.

1981.- Natalia Jiménez, cantante española del grupo La Quinta Estación.

¿Quién murió el 29 de diciembre?

1834.- Thomas Robert Malthus, economista inglés.

2008.- Ted Lapidus, modisto francés.

2011.- Miguel Barnés, pintor.

2017.- Carmen Franco Polo, hija del dictador Francisco Franco.

2020.- Pierre Cardin, diseñador de moda francés.

2021.- Lluis Raluy i Tomás, payaso y director de circo español.

2024.- Jimmy Carter, expresidente de EEUU.

¿Qué se celebra el 29 de diciembre?

Hoy, 29 de diciembre, se celebra el Día Mundial del Pimentero.

Horóscopo del 29 de diciembre

Los nacidos el 29 de diciembre pertenecen al signo del zodiaco Capricornio.

Santoral del 29 de diciembre

Hoy, 29 de diciembre, se celebran los santos David, Tomás Becket y Víctor.