Nuevas normas de la DGT que entran en vigor el 1 de enero: así cambiará la forma de conducir en 2026

El 1 de enero de 2026 marcará un antes y un después para los conductores en España. A partir de esa fecha entran en vigor varias normas de la Dirección General de Tráfico (DGT) que afectan tanto a la circulación en ciudad, como en vías interurbanas. Aunque la medida más conocida es la obligatoriedad de la baliza V16, no será la única novedad que los conductores deberán tener en cuenta desde el primer día del año.

Se moderniza el examen teórico

La medida más relevante además de la baliza será el examen teórico de conducir, que se modernizará este 2026. A partir del 1 de enero, incluirá vídeos de percepción del riesgo en los que los aspirantes deberán analizar situaciones reales de tráfico y decidir cómo actuar. La DGT busca así reducir el aprendizaje puramente memorístico y fomentar la anticipación y la toma de decisiones ante escenarios peligrosos.

Cinturón de seguridad para todos

Otra de las novedades más relevantes es la obligatoriedad universal del cinturón de seguridad en ciudad. Hasta ahora, determinados profesionales como taxistas, repartidores o profesores de autoescuela, podían circular sin cinturón durante el ejercicio de su trabajo en vías urbanas, pero desde el 1 de enero, esta excepción desaparece y todos los ocupantes de un vehículo estarán obligados a utilizarlo en cualquier circunstancia.

También cambian las normas relativas al adelantamiento de vehículos detenidos en la calzada por avería. Cuando un conductor se encuentre con un vehículo inmovilizado que ocupe parte del carril, deberá reducir su velocidad en 20 km/h respecto al límite máximo de la vía y mantener una distancia lateral mínima de 1,5 metros al rebasarlo. Esta medida tiene el objetivo de aumentar la protección de los usuarios vulnerables y de quienes se ven obligados a detenerse en carretera.

Carril de emergencia

En situaciones de tráfico denso, se introduce de forma oficial el llamado carril de emergencia. En retenciones en autopistas y autovías, los vehículos del carril derecho deberán desplazarse hacia la derecha, mientras que los del carril izquierdo lo harán hacia la izquierda, creando un pasillo central para facilitar el paso de ambulancias, bomberos y otros servicios de emergencia. Aunque esta práctica ya se había visto en redes sociales, ahora pasa a ser obligatoria en España.

Las Zonas de Bajas Emisiones se generalizarán en España

A partir de 2026, todas las ciudades españolas con más de 50.000 habitantes, así como las islas, deberán contar obligatoriamente con una Zona de Bajas Emisiones (ZBE). Esta medida, que afectará a más de 149 municipios donde reside cerca de la mitad de la población del país, busca limitar la circulación y el estacionamiento de los vehículos más contaminantes.

La normativa se apoya principalmente en el sistema de etiquetas ambientales de la Dirección General de Tráfico (DGT). De este modo, los vehículos de gasolina matriculados antes de 2001 y los diésel anteriores a 2006, que no disponen de distintivo ambiental, serán los más perjudicados por las nuevas restricciones. El incumplimiento de las normas en las ZBE, controladas mediante cámaras de lectura de matrículas, podrá suponer sanciones de hasta 200 euros, aunque la cuantía se reduce a 100 euros por pronto pago.

No obstante, la aplicación concreta de estas medidas dependerá de cada ayuntamiento, ya que las ordenanzas municipales pueden establecer condiciones específicas dentro de su ZBE.

