Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Última hora
Lotería de Navidad 2025
sociedad
Sucesos

Noticias hoy

Noticias de hoy, lunes 29 de diciembre de 2025

Consulta las últimas noticias en España hoy, lunes 29 de diciembre de 2025. La actualidad nacional e internacional más destacada a continuación.

Noticias de hoy, domingo 7 de diciembre de 2025

Noticias de hoy, lunes 29 de diciembre de 2025 | Antena 3 Noticias

Publicidad

Antena 3 Noticias
Publicado:

El temporal que deja avisos por desbordamientos y lluvias torrenciales, el hallazgo del cuerpo de una menos en el naufragio de Indonesia y la reunión entre Trump y Zelenski, entre las noticias que marcan la jornada de hoy, lunes 29 de diciembre de 2025.

El temporal

La inestabilidad meteorológica continúa afectando a gran parte de España este domingo por el avance de un sistema de bajas presiones desde el suroeste al sureste peninsular. La Aemet mantiene avisos por lluvias intensas, especialmente en el Mediterráneo y el sur.

Las lluvias, junto con la nieve y el hielo, están causando problemas en numerosas carreteras secundarias de varias comunidades, con vías cortadas y restricciones en zonas de montaña. La DGT recomienda evitar desplazamientos innecesarios y consultar el estado del tiempo y de las carreteras, especialmente durante la operación especial de tráfico navideña.

Encuentran el cuerpo de Lía de 12 años

Los equipos de rescate de Indonesia han recuperado el cuerpo sin vida de la hija de Andrea Ortuño en las aguas próximas al punto donde el pasado viernes naufragó una embarcación turística. En ese mismo enclave se mantiene el operativo de búsqueda de cuatro ciudadanos españoles que continúan desaparecidos tras el siniestro, según han confirmado este lunes las autoridades locales.

Un acuerdo cada vez más cerca

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha asegurado este domingo que un acuerdo de paz en Ucrania está próximo a concretarse tras reunirse durante casi tres horas en Florida con su homólogo ucraniano, Volodímir Zelenski, aunque ha reconocido que persisten diferencias sobre el futuro del Donbás.

Zelenski ha calificado el encuentro de positivo y ha afirmado que el plan de paz de 20 puntos está "en un 90 % acordado", adelantando que ambas partes volverán a reunirse en las próximas semanas para cerrar los detalles.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.

Puedes ver el informativo completo 'Noticias de la Mañana' en Atresplayer.

El temporal arrastra una ballena muerta hasta la orilla de Platja d'Aro, en Girona

El temporal arrastra una ballena muerta hasta la orilla de Platja d'Aro, en Girona

Publicidad

Sociedad

La OCU alerta del abuso de aditivos y de la mezcla de grasas en los roscones del supermercado: Esto es lo que debes evitar

La OCU alerta del abuso de aditivos y de la mezcla de grasas en los roscones del supermercado: Esto es lo que debes evitar

Muere un hombre de 53 años en el incendio de una vivienda en La Taha (Granada)

Muere un hombre tras el incendio de una vivienda en la Taha, Granada

Localizan sin vida al motorista desaparecido tras el temporal en Granada

Localizan sin vida al motorista desaparecido tras el temporal en Granada

Noticias de hoy
Noticias hoy

Noticias de hoy, lunes 29 de diciembre de 2025

rescate
Rescate Valencia

Vídeo | El momento en el que los equipos de emergencia rescatan a una pareja de ancianos en Carcaixent

Acuerdo entre el Gobierno de Guatemala y la guerrilla
Efemérides

Efemérides de hoy 29 de diciembre de 2025: ¿Qué pasó el 29 de diciembre?

Consulta las efemérides de hoy 29 de diciembre de 2025 y descubre, quién nació, quién murió y qué pasó a lo largo de la historia un día como hoy.

Correr la San Silvestre: el rito para empezar el nuevo año "con buen pie"
SAN SILVESTRE

Correr la San Silvestre: el rito para empezar el nuevo año "con buen pie"

Hace exactamente un siglo que comenzó en Sao Paulo, Brasil, una singular tradición: despedir el año corriendo. La San Silvestre tiene miles de adeptos en nuestro país. Hemos comprobado cómo la están preparando para empezar el año "con buen pie".

Comer 12 uvas en Nochevieja

Las doce uvas, bajo lupa: crecen las alternativas para evitar atragantamientos en Nochevieja

Incendio Zamora

Meses después de los incendios, los pueblos zamoranos continúan devastados

Imagen del garaje donde sucedieron los hechos

Investigan si el coche calcinado en el garaje de Mallorca fue provocado por un maltratador

Publicidad