Noticias de hoy, lunes 29 de diciembre de 2025

El temporal que deja avisos por desbordamientos y lluvias torrenciales, el hallazgo del cuerpo de una menos en el naufragio de Indonesia y la reunión entre Trump y Zelenski, entre las noticias que marcan la jornada de hoy, lunes 29 de diciembre de 2025.

El temporal

La inestabilidad meteorológica continúa afectando a gran parte de España este domingo por el avance de un sistema de bajas presiones desde el suroeste al sureste peninsular. La Aemet mantiene avisos por lluvias intensas, especialmente en el Mediterráneo y el sur.

Las lluvias, junto con la nieve y el hielo, están causando problemas en numerosas carreteras secundarias de varias comunidades, con vías cortadas y restricciones en zonas de montaña. La DGT recomienda evitar desplazamientos innecesarios y consultar el estado del tiempo y de las carreteras, especialmente durante la operación especial de tráfico navideña.

Encuentran el cuerpo de Lía de 12 años

Los equipos de rescate de Indonesia han recuperado el cuerpo sin vida de la hija de Andrea Ortuño en las aguas próximas al punto donde el pasado viernes naufragó una embarcación turística. En ese mismo enclave se mantiene el operativo de búsqueda de cuatro ciudadanos españoles que continúan desaparecidos tras el siniestro, según han confirmado este lunes las autoridades locales.

Un acuerdo cada vez más cerca

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha asegurado este domingo que un acuerdo de paz en Ucrania está próximo a concretarse tras reunirse durante casi tres horas en Florida con su homólogo ucraniano, Volodímir Zelenski, aunque ha reconocido que persisten diferencias sobre el futuro del Donbás.

Zelenski ha calificado el encuentro de positivo y ha afirmado que el plan de paz de 20 puntos está "en un 90 % acordado", adelantando que ambas partes volverán a reunirse en las próximas semanas para cerrar los detalles.

