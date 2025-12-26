La DGT quita la homologación a cuatro modelos de balizas V16

Las balizas V-16 serán obligatorias el próximo 2026. La DGT las impondrá como medida de seguridad desde el 1 de enero del próximo año, bajo sanción de multa. Estos nuevos dispositivos reemplazarán al que era hasta ahora la medida de seguridad básica en todos los vehículos, el triángulo de color rojo, y se convertirán en el único aparato señalizador permitido. No obstante, no sirve cualquier baliza, solo las homologadas por la propia DGT.

Hay cientos de modelos de balizas homologadas, pero hoy se han retirado cuatro de ellos. La Dirección General de Tráfico ha afirmado que podrán seguir utilizándose por las personas que ya las hayan comprado, pero, tras la eliminación de su homologación, no podrán seguir a la venta como dispositivos válidos en la carretera.

Los modelos retirados

El organismo regulador presenta una lista en su página web con todas las balizas homologadas. En la web también se incluyen aquellas que se retiran, en las que se incluyen las cuatro cuya homologación acaba de retirarse:

-Don Feliz V16IoT – certificado PC24020028 (fabricado por Ledel Solutions / Yuyao Jiming Electronic)

-The Boutique For Your Car V16IoT – certificado PC25020290 (Ledel Solutions / Yuyao Jiming Electronic)

-Ikrea V16IoT – certificado PC25060006 (Ledel Solutions / Yuyao Jiming Electronic)

-Call SOS (modelo XL-HZ-001-VC) – certificado 2024060583G1 (Ditraimon S.L.)

Las tres primeras son de fabricación china, y la cuarta es de fabricación española.

Qué hacer si ya has adquirido una de ellas

La DGT indica desde su web que continúan "siendo válidas para su uso por los conductores que las hayas adquirido hasta el final de su vida". Todo apunta a que los fabricantes no podrán venderlas más, pero si alguien las ha comprado, las podrá utilizar hasta el final de su vida útil. Es decir, que no multarán por usarlas. No obstante, en ningún momento la DGT ha aclarado por qué han sido retiradas estas homologaciones.

En caso de que alguien ya haya adquirido uno de estos modelos, es recomendable su devolución y comprar una que sí esté homologada. De esta manera, es posible reingresar el dinero y obtener una que sí lo esté, y así tomar mayores medidas de precaución a la hora de cualquier posible incidente al volante.