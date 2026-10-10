Detenida una agente de viajes por estafar más de 40.000 euros a 80 jubilados en Salamanca

La Policía Nacional ha detenido en Salamanca a la responsable de una agencia de viajes como presunta autora de un delito continuado de estafa que habría perjudicado a al menos 80 jubilados. El importe defraudado supera los 40.000 euros, según ha informado este sábado el cuerpo policial.

La investigación comenzó tras la denuncia presentada por la presidenta de una asociación de jubilados, que había contratado en febrero un viaje para unas 60 personas. El plan incluía una estancia de una semana en la costa durante el mes de septiembre.

La representante realizó varios pagos a la agencia salmantina durante los meses posteriores a la contratación. Sin embargo, cuando se aproximaba la fecha prevista para el viaje, no podía contactar con la responsable del establecimiento.

Ante la falta de respuesta, decidió llamar directamente al hotel en el que el grupo tenía previsto alojarse. Allí le comunicaron que no constaba ninguna reserva abonada a nombre de los viajeros, pese a que ya habían entregado el dinero a la agencia.

Denuncias de otros afectados

Mientras se investigaban estos hechos, la Policía Nacional recibió en Salamanca nuevas denuncias de particulares que aseguraban haber sido víctimas de la misma agencia y de un procedimiento similar.

Los afectados habían pagado cantidades superiores a los 1.000 euros por los alojamientos de los viajes contratados. No obstante, al llegar a sus destinos descubrían que la empresa no había abonado las reservas que ellos ya habían pagado.

La estafa habría afectado tanto a personas que contrataron los servicios de manera individual como a grupos organizados a través de asociaciones. En estos últimos casos, cuando los viajeros habían pagado tanto el transporte como la estancia, algunos ni siquiera pudieron iniciar el viaje previsto.

En el caso de los clientes particulares, el problema se hacía evidente al llegar al hotel y comprobar que el alojamiento no estaba pagado por la agencia, a pesar de haber satisfecho previamente el importe correspondiente.

La agencia estaba cerrada

La primera denuncia fue presentada por la asociación de jubilados en dependencias policiales de Ávila. Los hechos se comunicaron posteriormente a Salamanca, al encontrarse en esta ciudad la agencia de viajes implicada.

Las gestiones policiales permitieron identificar a la responsable del establecimiento y comprobar que el negocio se encontraba cerrado. Tras las actuaciones para localizarla, los agentes lograron detenerla.

La mujer ha sido puesta a disposición judicial como presunta responsable de una estafa continuada que habría dejado a decenas de personas sin los viajes y alojamientos que habían contratado y pagado por adelantado.