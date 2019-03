La campaña de la Xunta para luchar contra el marisqueo ilegal de los turistas: 'No seas pirata, a la playa se viene a disfrutar no a saquear'

La Xunta lleva a un total de 35 playas gallegas la campaña de concienciación 'Non sexas pirata! A praia vense a gozar, non saquear', (no seas pirata, a la playa se viene a gozar, no a saquear), puesta en marcha entre pasado 30 de julio y el próximo 17 de agosto para luchar contra el marisqueo ilegal y el furtivismo 'de bañador'.

Según ha informado el Gobierno gallego en un comunicado, la conselleira do Mar, Rosa Quintana, ha visitado este viernes el puesto de la campaña en la playa de Raxó, en Poio (Pontevedra), que será uno de los nueve municipios de la provincia que contarán con esta iniciativa.

Así, Quintana ha indicado que la campaña visitará los arenales gallegos que reciben "más visitantes y que cuentan con mayor producción marisquera" y "coincidiendo con la época de mayor afluencia de turistas".

Además, la conselleira ha hecho hincapié en la "importancia" del marisqueo en la zona, puesto que los trabajadores del sector representan "más de la mitad de los miembros" de la cofradía de Raxó.

El proyecto 'Non sexas pirata!' realizará un total de 50 acciones que consisten en dinámicas de juego educativos y que, hasta ahora, han estado presentes en 29 playas de 15 municipios costeros gallegos.

En relación con el furtivismo en las playas, Rosa Quintana ha recordado que cada verano Gardacostas realiza entre 500 y 1.000 inspecciones en los arenales gallegos, en las que incluso se llegan a comisar "más de una tonelada" de marisco.