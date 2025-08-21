VÍDEO: La tierna imagen de un hembra de lince ibérico mimando a sus cachorros tras un incendio en Extremadura

Entre las zonas arrasadas que han dejado los incendios forestales en la dehesa extremeña, ha surgido una imagen de esperanza y ternura. Una hembra de lince ibérico, que es una especie en peligro de extinción, ha sido captada mientras sobrevive al fuego y se dedica a limpiar y mimar a sus cachorros.

La escena está transmitiendo la calma y belleza en contraste con el caos y la destrucción que en estos días está rodeando la zona. Los incendios forestales no solo afectan a la vegetación y a las personas, sino que también a la fauna salvaje que habita en estos entornos, como es el caso de estos linces ibéricos.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad de antena3noticias.com

Puedes ver el informativo completo 'Noticias de la Mañana' enAtresplayer.