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La jueza reprocha a los padres de los menores detenidos por los saqueos de Barcelona que no supieran dónde estaban sus hijos

Los disturbios del pasado sábado se han saldado con 130 personas detenidas, 76 de las cuales son menores.

Decenas de estudiantes se han concentrado este sábado en la plaza Catalunya de Barcelona en una protesta convocada por redes sociales.

La jueza reprocha a los padres de los menores detenidos por los saqueos de Barcelona que no supieran dónde estaban sus hijos | EFE

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Cintia Martí
Publicado:

Los Mossos d’Esquadra han detenido a más de un centenar de personas por los actos vandálicos que sufrió la ciudad condal el fin de semana. 76 de ellos, más de la mitad, son menores.

En los últimos días, algunos de los menores han pasado ya a disposición judicial. De hecho, a tres de ellos, se les ha impuesto ya un internamiento en régimen cerrado por atentado contra agentes de la autoridad. A los menores que han quedado en libertad vigilada se les ha prohibido asistir a manifestaciones y reuniones.

Durante la comparencia de los menores frente a la jueza estuvieron también presentes los padres. Según publica La Vanguardia, los progenitores explicaron a la magistrada que desconocían dónde estaban sus hijos mientras se producían los altercados, motivo por el que la jueza les llamó la atención, incidiendo en que debían saber dónde estaban sus hijos menores y qué hacían.

Respecto al resto de detenidos mayores de edad, todos ellos han pasado ya a disposición judicial: una parte ha quedado en libertad provisional mientras que otros están a la espera de la decisión. A los detenidos se les acusa de delitos como desorden público, daños, robo con fuerza o atentado contra agentes de la autoridad.

Esta mañana, en rueda de prensa, la consellera Silvia Paneque ha anunciado que la Generalitat se personará como acusación particular en los procesos judiciales de la investigación. Paneque ha insistido en que caerá “todo el peso de la ley sobre las personas identificadas durante los actos vandálicos del sábado” y asegura que los Mossos d’Esquadra continúan trabajando para averiguar quién o qué grupo está detrás de esa convocatoria hecha a través de redes sociales.

De cara al próximo sábado, justo una semana después de la primera, está prevista una nueva concentración en Plaza Catalunya, en Barcelona, a las 17 horas. Desde la Generalitat aseguran que más que preocupados, están “atentos” a esta nueva convocatoria y apuntan a que están trabajando para diseñar un dispositivo de seguridad para poder hacerle frente.

Noticias de hoy, martes 27 de octubre de 2026

Noticias de hoy, domingo 19 de julio de 2026

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